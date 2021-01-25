МЮ выбивает «Ливерпуль» из Кубка, Головин спасает «Монако»: главные события выходных в европейском футболе

Александр Головин отдал две результативные передачи после выхода на замену и помог «Монако» обыграть «Марсель» в рамках Лиги 1. Мёнхенгладбахская «Боруссия» прервала серию неудач в дерби с одноимённой командой из Дортмунда. «Интер» и «Милан» синхронно потеряли очки в Серии А. А «Манчестер Юнайтед» выбил «Ливерпуль» из Кубка Англии. Главные события выходных в европейском футболе — в материале RT.

Головин вдохнул в «Монако» новую жизнь

Российский полузащитник стал одним из главных творцов победы монегасков над «Марселем» в 21-м туре Лиги 1. Выйдя на замену сразу после перерыва, он уже спустя минуту помог отличиться Гильермо Марипану, а ещё через полчаса оформил ассистентский дубль благодаря голу Орельена Тчуамени.

Так Головин помог «Монако» перевернуть ход противостояния. Подопечные Нико Ковача пропустили в дебюте, после чего особой активностью на поле не выделялись. Однако удачная замена позволила красно-белым взять верх — 3:1

А поражение «Марселя» привело клубное руководство к окончательному разочарованию в Андре Виллаш-Боаше. Португалец на пресс-конференции заявил, что исключительно плохая работа VAR стоила его команде трёх очков. Но это не убедило спортивного директора клуба Пабло Лонгорию. По информации СМИ, «Марсель», проигравший три матча подряд впервые с апреля 2015 года, проявляет предметный интерес к тренеру Эрнесто Вальверде.

Правда, как уточняет «Marca», сам испанец пока ехать во Францию не хочет: его цель — бороться за титулы. Не исключено, что он может взять паузу до лета и посмотреть на шаги, которые «Марсель» предпримет для реализации его амбиций. Да и у Виллаш-Боаша как раз к этому моменту официально закончится контракт.

Победа Мёнхенгладбаха в дерби «Боруссий»

Одна из лучших команд Европы по действию в переходных фазах наконец-то одолела одноимённый коллектив из Дортмунда. На протяжении 12 встреч мёнхенгладбахцы не побеждали жёлто-чёрных, хотя регулярно смотрелись не хуже по игре. Но на выходных праздник пришёл на улицы Мёнхенгладбаха. Пусть три из четырёх мячей хозяева забили со стандартов, сути это не меняет. Скорее наоборот: подчёркивает проблемы дортмундцев, которые были очевидны ещё во времена Люсьена Фавра и никуда не делись после его увольнения. Тем более, так много мёнхенгладбахцы сопернику не забивали четверть века.

25 - For the first time in 25 years, @borussia have scored 4 goals in a competitive game vs. Dortmund (5-1 in September 1996). Historic. #BMGBVBpic.twitter.com/m57XCoJj42 — OptaFranz (@OptaFranz) January 22, 2021

Рокировка оппонентов в турнирной таблице справедлива не только из-за результата последнего очного матча. В нынешнем сезоне подопечные Марко Розе также одолели «Баварию» и «Лейпциг». Соответственно, стабильность и тактическая грамотность оказались вознаграждены очками. Дортмундцам остаётся утешаться тем, что лучший бомбардир команды Эрлинг Холанд повторил рекорд Уве Зеелера, забив 27 голов в 28 дебютных матчах на высшем немецком уровне.

Столь же грустным, как и для жёлто-чёрной «Боруссии», получился уикэнд Бундеслиги для руководства «Герты». Берлинцы дома уступили «Вердеру» — 1:4, после чего в отставку отправились генеральный менеджер клуба Михаэль Преетц (занимал пост с 2009 года) и главный тренер Бруно Лаббадиа. Столичная команда не побеждает четыре тура подряд, из-за чего рухнула практически в зону стыковых матчей — до опасной 16-й позиции всего два очка.

Зато у действующего чемпиона было немало поводов для радости. Основной преследователь «Баварии» — «Лейпциг» — уступил в гостях «Майнцу», тогда как мюнхенцы одолели «Шальке» — 4:0, а Роберт Левандовски забил в восьмой выездной встрече подряд. Тем самым лидер Бундеслиги увеличил отрыв от ближайшего преследователя до семи очков. А заодно позволил Мануэлю Нойеру провести на «ноль» 197-й матч в чемпионате Германии и установить новый рекорд турнира.

К слову, гельзенкирхенцы в последний раз обыгрывали «Баварию» в национальном первенстве в 2010-м, и тогда их ворота как раз защищал Нойер.

Осечки миланских топ-клубов

Сильнейшие клубы Ломбардии в 19-м туре Серии А суммарно набрали лишь очко, не забив ни разу. «Милан» вовсе впервые в сезоне в стартовой 45-минутке обошёлся без ударов в створ ворот соперника — настолько здорово «Аталанта» играла в защите. Россиянин Алексей Миранчук на поле так и не появился. Но и без него бергамаски трижды огорчили лидера Серии А, добившись убедительной победы. Тем не менее «россонери» остались на вершине турнирной таблицы по итогам первого круга национального первенства, чего с ними не случалось десять лет. В сезоне-2010/11 «Милан» набрал в 19 турах на три очка меньше (40 против 43), но это не помешало клубу завоевать «скудетто».

За последние 17 лет только дважды победитель первого круга Серии А не становился чемпионом — в обоих случаях болельщиков разочаровывал «Наполи». Неаполитанцы и в прошедшие выходные огорчили своих поклонников: Ирвин Лосано на девятой секунде поразил ворота «Вероны», забив самый быстрый мяч в истории клуба, но затем команда пропустила трижды, вплотную приблизившись к вылету из зоны еврокубков.

3 - Hirving #Lozano has scored the third fastest goal in Serie A single round history (after 00:08:95), after Rafael Leão in December 2020 and Paolo Poggi in December 2001. Impatient.#VeronaNapolipic.twitter.com/VUEXuoIwi3 — OptaPaolo (@OptaPaolo) January 24, 2021

Эмоциональнее же всего тур провёл «Интер», сыгравший вничью с «Удинезе». Нули на табло подразумевали скучную встречу, однако на деле она ознаменовалась двумя удалениями. Первую красную карточку получил наставник миланцев Антонио Конте, который по ходу матча неоднократно выражал недовольство работой главного судьи Фабио Марески. Закончилось всё тем, что специалист потребовал добавить больше времени, нежели компенсированные четыре минуты — и это переполнило чашу терпения рефери. Не успокоился Конте и после удаления, заявив, что даже при наличии VAR арбитр умудрился испортить «Интеру» игру.

Мнение тренера разделил начальник команды Габриэлле Ориали, за что получил красную карточку уже после окончания встречи. Но это не остудило пыл сотрудника чёрно-синих, продолжившего перепалку в подтрибунном помещении.

«Барселона» блистает без Месси

Каталонцы набрали хороший ход в рамках чемпионата Испании. В девяти последних матчах они одержали семь побед при двух ничьих. Причём сине-гранатовые не сбавляют оборотов даже без Лионеля Месси. Одолев на классе «Эльче», команда Рональда Кумана установила клубный рекорд — в девятом матче Примеры без перерыва не пропустила от отдельно взятого соперника. Также «Барса» сумела избежать поражения в 12-й подряд встрече без Месси.

Столь же уверенно провёл свою игру «Реал». Подопечные Зинедина Зидана разгромили «Алавес» — 4:1 и добились самой крупной победы с октября.

Не отстал от грандов и «Атлетико», хотя и пропустил от «Валенсии» уже на старте встречи. Жоау Феликс сначала отметился голом, а после отдал изумительную результативную передачу имениннику Луису Суаресу, вдохнув в столичных футболистов новые силы. Затем Анхель Корреа закрепил лидерство мадридцев в таблице. Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев провёл на поле 57 минут, но глобально повлиять на ход противостояния не сумел.

Локальным же героем выходных стал Хоакин Санчес, проведший первый матч Примеры в 2021-м. Полузащитник «Бетиса» вышел на замену на 77-й минуте игры с «Реалом Сосьедад» при счёте 0:2.

🌟 39 years, 186 days. 🌟



📌 @joaquinarte overtakes the legendary Ferenc Puskas and is now the 4th oldest goalscorer in #LaLigaHistory! 💚#RealBetisRealSociedadpic.twitter.com/HAaUhe6ToA — LaLiga English (@LaLigaEN) January 23, 2021

За оставшееся время 39-летний футболист записал в свой актив забитый мяч и голевой пас, вырвал для команды ничью и обошёл Ференца Пушкаша в списке самых возрастных голеадоров Ла Лиги в истории. В более старшем возрасте в рамках Примеры забивали лишь Антонио Ди Стефано (39 лет и 231 день), Сезар (39 лет и 279 дней) и Донато (40 лет и 138 дней).

«Ливерпуль» прощается с Кубком Англии

Действующий чемпион Англии переживает не самые лучшие времена. Команда Юргена Клоппа с начала года потеряла немало очков в АПЛ, а теперь ещё и вылетела из Кубка Англии. В десятый раз красные уступили «Манчестер Юнайтед» и установили клубный антирекорд — в рамках данного турнира они так часто не проигрывали ни одному сопернику.

Можно, конечно, сказать, что мерсисайдцы в принципе игнорируют Кубок, поскольку за последние пять лет дальше пятого раунда они не пробивались. Но в воскресенье на поле стадиона «Олд Траффорда» вышел самый что ни на есть основной состав «Ливерпуля». Но даже дубль Мохаммеда Салаха гостей не окрылил. Два балла Мэйсона Гринвуда за результативность оказались достойным ответом египтянину, а в концовке точный удар Бруну Фернандеша принёс успех «красным дьяволам».

Liverpool’s record since they beat Crystal Palace 7-0:



Drew 1-1 vs. West Brom

Drew 0-0 vs. Newcastle

Lost 0-1 vs. Southampton

Won 4-1 vs. Aston Villa (U23)

Drew 0-0 vs. Man Utd

Lost 0-1 vs. Burnley

Lost 2-3 vs. Man Utd



What’s happened to the champions? pic.twitter.com/hkJZoxHwdG — Squawka Football (@Squawka) January 24, 2021

Ещё одним грандом, вылетевшим из турнира, стал «Арсенал». Лондонцы не позволили «Саутгемптону» отличиться, но автогол Габриэла поставил крест на надеждах команды защитить титул. Именно на счету «канониров» наибольшее количество автоголов в текущем сезоне АПЛ. «Самострел» бразильца получился по-настоящему обидным, ведь в четырёх последних матчах «Арсенал» неизменно обыгрывал «Саутгемптон». В свою очередь «Святые» не побеждали действующего обладателя трофея целых 119 лет (с 1902 года, когда обыграли «Тоттенхэм»).