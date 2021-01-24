«Манчестер Юнайтед» выбил «Ливерпуль» из Кубка Англии по футболу

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«Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Ливерпулем» в матче 1/16 финала Кубка Англии по футболу.
«Манчестер Юнайтед» выбил «Ливерпуль» из Кубка Англии по футболу
  • Reuters

Встреча, прошедшая на «Олд Траффорд», завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев поля.

«Ливерпуль» забил первым. На 18-й минуте отличился Мохаммед Салах.

«Манчестер Юнайтед» ответил голами Мэйсона Гринвуда и Маркуса Рэшфорда, отличившихся на 26-й и 48-й минутах соответственно.

«Ливерпуль» сравнял счёт благодаря второму голу Салаха, забившего на 58-й минуте.

Победу МЮ принёс гол Бруну Фернандеша на 78-й минуте.

Таким образом, «Манчестер Юнайтед» вышел в 1/8 финала Кубка Англии, где сыграет с лондонским «Вест Хэм Юнайтед», а «Ливерпуль» завершил выступления на турнире.

Ранее сообщалось, что хет-трик Абрахама помог «Челси» победить «Лутон» в Кубке Англии.

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