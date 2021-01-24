Головин считает, что может занести себе в актив матч с «Марселем»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал победу над «Марселем» в матче 21-го тура французской футбольной Лиги 1.

«Важные три очка в матче с принципиальным соперником. Тем более после первого тайма проигрывали 0:1. После такой победы великолепные эмоции. «Монако» переломил игру после моего выхода на замену? Думаю, это совпадение. В перерыве внесли коррективы, добавила вся команда, поэтому и получился такой хороший результат. Но согласен с тем, что могу занести эту игру в актив себе», — цитирует Головина «Чемпионат».

Он также заявил, что нет ничего удивительного в двух его результативных передачах с угловых, так как в «Монако» уделяют много времени стандартным положениям, в их успешных розыгрышах есть заслуга всей команды.

«Готов ли играть в стартовом составе? С каждым матчем чувствую себя всё лучше и лучше, нет никаких проблем, а все решения по составу принимает главный тренер», — добавил Головин.

Головин вышел на поле во втором тайме и сделал две голевые передачи. Это помогло «Монако» обыграть «Марсель» со счётом 3:1.

Ранее наставник «Монако» заявил, что доволен игрой Головина.