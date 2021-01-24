Наставник «Монако» заявил, что доволен игрой Головина
Российский полузащитник вышел на замену и отметился двумя голевыми передачами.
«Нам нужно было больше творчества, поэтому я принял решение выпустить Головина в перерыве. Он постепенно набирает кондиции после травмы и отыграл сегодня 45 минут. Очевидно, я очень доволен его игрой. Мы постепенно готовим возвращение Александра, не следует форсировать события», — приводит слова Ковача сайт «Монако».
Ранее сообщалось, что «Фиорентина» обыграла «Кротоне» в матче Серии А.