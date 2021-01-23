Дубль Холанда не спас дортмундскую «Боруссию» от проигрыша «Боруссии» из Мёнхенгладбаха

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Дортмундская «Боруссия» потерпела поражение от «Боруссии» из Мёнхенгладбаха в матче 18-го тура немецкой Бундеслиги.
Дубль Холанда не спас дортмундскую «Боруссию» от проигрыша «Боруссии» из Мёнхенгладбаха
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Мёнхенгладбахе, завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев поля.

Победу мёнхенгладбахской «Боруссии» принесли голы Рами Бенсебаини, Маркуса Тюрама и Нико Эльведи, оформившего дубль.

«Боруссия» из Дортмунда ответила дублем Эрлинга Холанда.

Такой результат позволил мёнхенгладбахской «Боруссии» подняться на четвёртое место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 31 очко. Дортмундская «Боруссия» опустилась на пятое место с 29 очками.

Ранее сообщалось, что гол Левандовски с пенальти помог «Баварии» обыграть «Аугсбург».

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