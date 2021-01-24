Гасперини назвал матч «Аталанты» с «Миланом» одним из лучших в своей карьере

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поделился впечатлениями от победы над «Миланом» в чемпионате Италии.

Специалист назвал игру с лидером турнирной таблицы одной из лучших для «Аталанты» под его руководством.

«Все провели отличный матч. Это одно из наших лучших выступлений с тех пор, что я здесь. Сегодня мы были лучше во всех отношениях, и это очень приятно. После игры с «Ливерпулем», в которой мы дома пропустили пять мячей, мы усвоили уроки и внесли необходимые изменения. Мы сильнее прессингуем соперников, что позволяет нам лучше играть в обороне», — приводит слова Гасперини Football Italia.

Тренер также выделил игру Йосипа Иличича. При этом Гасперини подчеркнул, что в некоторых ситуациях конкурент Алексея Миранчука мог действовать более успешно.

Ранее сообщалось, что Серхио Рамос стал самым результативным защитником десятилетия.