Форвард мюнхенской «Баварии» и сборной Польши по футболу Роберт Левандовски достиг отметки в 500 голов за карьеру

Знаковое для 32-летнего форварда событие произошло в матче 18-го тура немецкой Бундеслиги с «Шальке-04».

Таким образом, на его счету стало 500 голов, 63 из которых — за сборную Польши.

Левандовски стал четвёртым из действующих футболистов, преодолевших отметку в 500 голов. Прежде подобное удалось Криштиану Роналду, Лионелю Месси и Златану Ибрагимовичу.

Ранее сообщалось, что Роналду повторил рекорд по количеству голов в официальных матчах.