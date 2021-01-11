Форвард туринского «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду повторил рекорд по количеству голов в официальных матчах.

В матче 17-го тура Серии А с «Сассуоло» Роналду забил свой 759-й мяч за карьеру и тем самым повторил рекордное достижение нападающего сборных Австрии и Чехословакии Йозефа Бицана.

35-летний Роналду начал профессиональную карьеру в 2002 году в лиссабонском «Спортинге». Позднее он выступал за английский «Манчестер Юнайтед» и мадридский «Реал». В общей сложности на его счету 28 клубных трофеев, в том числе пять побед в Лиге чемпионов. В составе сборной Португалии он выиграл чемпионат Европы и Лигу наций.

Ранее сообщалось, что Пеле вступил в заочный спор с Роналду по поводу количества забитых за карьеру мячей.