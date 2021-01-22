С шансами на плей-офф: как сборная России по гандболу разгромила Северную Македонию на ЧМ в Египте

Сборная России по гандболу одержала первую победу в основном раунде чемпионата мира в Египте. Подопечные Велимира Петковича разгромили Северную Македонию со счётом 32:20. Самым результативным игроком команды стал Игорь Сорока, забросивший шесть мячей в первом тайме. Успех позволил россиянам сохранить шансы на выход в четвертьфинал.

Поражение от Египта в первом матче основного раунда сильно осложнило для сборной России борьбу за плей-офф чемпионата мира. Подопечные Велимира Петковича остались без права на ошибку в паре оставшихся матчей. В первом из них россиян ждала команда Северной Македонии.

Македонцы попали на первенство планеты только из-за неудачи, постигшей сборную Чехии — она осталась дома из-за вспышки коронавируса. Хотя балканцы были к этому готовы и проводили сбор перед турниром, они едва не выбыли из борьбы сразу же после первого группового этапа. Лишь победа над главными аутсайдерами, чилийцами, позволила европейской команде продолжить выступления. Однако затем она уступила Словении и потеряла шансы на в плей-офф.

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Матч России и Северной Македонии начался с пенальти, который заработал Александр Ермаков, а реализовал Сергей Марк Косоротов. Вскоре 21-летний спортсмен сам же удвоил счёт, а Даниил Шишкарёв довёл до ума быструю атаку после потери соперников. Те долгое время никак не могли распечатать ворота Игоря Киреева — голкипер действовал невероятно надёжно и отразил три мяча подряд, прежде чем на седьмой минуте балканцы всё-таки оформили первый гол.

У россиян отлично проявил себя на левом краю Игорь Сорока. Из следующих четырёх мячей сборной половину забросил он, воспользовавшись неожиданными передачами в угол. Два других гола помог заработать Косоротов. Первый получился курьёзным — мяч врезался в македонский блок, но всё равно спланировал в сторону ворот, где голкипер даже в такой ситуации команду не выручил. Отметим, что россияне в это время выступали в меньшинстве. В следующей атаке Косоротов поднёс мяч Шишкарёву, чтобы тот забросил, стоя спиной к воротам.

Второй гол македонцев произошёл на 14-й минуте — ситуация на площадке уже тянула на определение «разгром». Соперники никак не могли пробить Киреева, а иногда им попросту не везло — мяч летел в штангу. Отдать должное стоило и защите россиян: слаженной работой они накрывали даже очень крупных линейных македонской сборной. К тому же балканцы иногда сами теряли мяч в атаке, чем сполна пользовался Сорока. В середине первого тайма он дважды подряд отличился после стремительных рывков к чужим воротам.

На 18-й минуте македонцам пришлось брать тайм-аут — в их активе числилось всего три мяча. После паузы балканцы постепенно стали догонять россиян, однако некоторые атаки заканчивались эффектными сейвами Киреева, а не голами в его ворота. В последней же десятиминутке по разу забросил Сорока — после быстрого прохода и из левого угла площадки. А затем до десяти мячей отрыв довел вышедший на замену Азат Валиулин, который с ростом 207 см. должен был помогать в обороне, но вместо этого оформил два первых гола на чемпионате мира. Первый тайм остался за сборной России, 19:9. Киреев за полчаса отразил семь из 16 бросков.

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После перерыва команды будто поменялись местами. Теперь у россиян мяч долго не шел в чужой створ. Косоротов даже не реализовал пенальти: попав в лицо Мартину Томовски, он вместо гола получил красную карточку. К счастью, македонцы замешательством россиян пользовались не очень активно. Дмитрию Павленко, заменившему Киреева, удалось отразить мяч и после семиметрового броска, и с игры. К восьмой минуте, когда Дмитрий Киселёв всё-таки оформил 20-й гол для парней Петковича, македонцы отличились всего три раза.

Балканцы продолжали разыгрывать успешные атаки несмотря на то, что в какой-то момент из-за двух удалений сражались в ощутимом численном меньшинстве. Однако на экваторе тайма инициативу вновь захватили россияне. Быстрые атаки в исполнении Романа Остащенко и Дмитрия Корнева вернули двузначную разницу в счёте. Долгое время отличиться пытался Александр Котов, но лишь с шестой попытки забросил первый мяч.

Под занавес встречи случилась ещё одна замена в сборной России на вратарской позиции — Павленко уступил место Станиславу Третынко. Он великолепно вступил в игру, совершив три сейва подряд и пропустив лишь с пенальти. Россияне же за это время забросили трижды. Финальная сирена зафиксировала счёт 32:20 — победа стала самой крупной для команды на египетском чемпионате мира.

Теперь подопечным Петковича нужно добиться успеха в воскресном матче со Швецией. Только такой результат позволит сборной выйти в четвертьфинал и впервые с 2013 года пробиться в восьмёрку лучших команд мира.