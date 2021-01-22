Стал известен состав мужской сборной России по биатлону на эстафету на этапе КМ в Антерсельве

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский назвал состав команды на эстафетную гонку 4 × 7,5 км на седьмом этапе Кубка мира в итальянской Антерсельве.

По словам Каминского, которые передаёт «Матч ТВ», первым на трассу выйдет Антон Бабиков, которого сменит Матвей Елисеев, после которого выступит Александр Логинов, а заключительный этап будет бежать Эдуард Латыпов.

«Сомнения есть всегда, погода трудная, высота. Надеемся, что те, кто выступили неудачно, выйдут из ямы. Бабиков начал очень неплохо, но, видимо, переоценил себя и свои возможности и где-то неудачно стрелял», — добавил тренер.

Эстафетная гонка состоится 23 января и начнётся в 17:05 мск.

Ранее сообщалось, что Логинов принёс сборной России по биатлону первую с февраля 2020 года медаль в личных гонках.