Определились соперники сборной России на групповом этапе ЧМ по гандболу

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Мужская сборная России по гандболу узнала своих соперников на групповом этапе чемпионата мира по гандболу, который проходит в Египте.
Определились соперники сборной России на групповом этапе ЧМ по гандболу
  • РИА Новости

По итогам предварительного этапа россияне попали в группу 4. Стартовые позиции команд будут распределены следующим образом: Швеция (4 очка), Россия (3), Египет (2), Словения (2), Белоруссия (1), Северная Македония (0). Очки распределялись в соответствии с результатами предварительного этапа.

Свой первый матч на групповой стадии россияне проведут 20 января с национальной командой Египта. Начало встречи — 20:00 мск. Для выхода в четвертьфинал нам необходимо занять первое или второе место в группе. Чемпионат мира в Египте завершится 31 января. 

Ранее сообщалось, что сборная России по гандболу вышла в основной раунд ЧМ с первого места в группе.

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