Стартовый успех: сборная России по гандболу вышла в основной раунд ЧМ с первого места в группе

На чемпионате мира по гандболу в Египте подходит к концу предварительный этап. Сборная России заняла в своей группе первое место и вышла в основной раунд, где продолжит борьбу за путёвку в четвертьфинал. Подопечные Велимира Петковича сыграли вничью с Белоруссией и взяли верх над Словенией с Южной Кореей, став главным открытием турнира.

На чемпионате мира по гандболу среди мужчин в Египте завершился предварительный раунд, по итогам которого из 32 участников борьбу продолжают 24. Среди них будет и сборная России, официально выступающая как команда Федерации гандбола России. Подопечные Велимира Петковича заняли первое место в группе H, преподнеся одну из главных сенсаций турнира на данный момент.

Россияне отобрались на первенство планеты благодаря уайлд-кард, что по умолчанию не давало возможности считаться фаворитом в матче с любым соперником. Вдобавок из-за травм команда лишилась целого ряда ключевых игроков, из которых особенно сильно не хватало разыгрывающего Павла Атьмана и левого полусреднего Александра Шкуринского. В такой ситуации реальной казалась борьба за третье место в группе с Южной Кореей, а не за первое с Белоруссией и Словенией.

Первый матч в Египте подопечные Петковича провели против географических соседей. Гандбол в Белоруссии сделал большой шаг вперёд за последнее время, и на чемпионатах Европы уже стало привычным явлением, что белорусская сборная выступает лучше российской. При этом россияне ещё ни разу не проигрывали беорусам в официальных матчах.

В составе Белоруссии главной ударной силой была клубная связка Владислава Кулеша и Артёма Королька из «Кёльна», которая принялась сразу забрасывать мячи в ворота Виктора Киреева. Россиянам приходилось всё время отыгрываться, но дальше чем на два мяча они соперников не отпускали. Поддержанию разницы на этом уровне содействовал Сергей Кудинов, чья помощь команде не ограничивалась голами. Он продуктивно исполнял роль разыгрывающего, ставшую дефицитной в сборной. На предпоследней секунде первого тайма россияне наконец-то смогли сравнять счёт благодаря броску Сергея Марка Косоротова.

Во второй половине матча подопечные Петковича заиграли более вариативно, но не всегда аккуратно. Команде очень пригодились бы голы с пенальти, но ни один бросок с семиметровой дистанции не достиг цели. Белорусский вратарь Иван Мороз действовал довольно надежно, но его слабым местом оказались контратаки, благодаря которым россияне всё-таки оторвались на два мяча к 46-й минуте. Отыгрываться приходилось уже белорусам, что они и продолжали делать до последних секунд. У россиян оставалось право на заключительную атаку после тайм-аута, но Мороз отразил бросок Дмитрия Шишкарёва. В первом матче на чемпионате мира подопечные Петковича сыграли вничью, 32:32.

После поединка игроки сборной признавались, что вынужденное выступление под нейтральным статусом лишь сильнее мотивировало их на борьбу.

«Когда вышли на площадку и прочувствовали эту ситуацию, возникла спортивная злость, которая помогла лучше настроиться на матч. Да, не наш гимн, не показывают наш флаг и герб — зато мы можем показать наши зубы, наш характер и умение играть в гандбол», — сказал Игорь Сорока, забросивший белорусам шесть мячей.

Во втором туре россиян ждал ещё более грозный соперник — сборная Словении. Благодаря тому, что ей удалось избежать травм и болезней среди основных игроков, прошлогоднего полуфиналиста Евро даже можно было называть одним из претендентов на медали чемпионата мира. Свою силу словенцы показали в первом матче с Южной Кореей, которую обыграли 51:29.

Но тот же поединок продемонстрировал, что словенцы всё-таки ошибаются в обороне, и этим россияне сполна воспользовались. Подопечные Петковича после 10-й минуты перестали уступать в счёте, а спустя ещё некоторое время вышли вперёд и не переставали вести до финального свистка. За голы в команде отвечал Дмитрий Киселёв — шесть его первых бросков привели к шести голам. Сорока в этот раз эффективно реализовывал пенальти, что тоже было очень полезно для команды.

Но лучшим игроком в составе россиян оказался вратарь Киреев. Ещё в первом тайме он совершил больше сейвов, чем сделал на пару с Дмитрием Павленко в предыдущем матче. Однажды голкипер даже отметился двойным спасением во время пенальти, что не могло не вдохновить полевых игроков на несколько голов в противоположные ворота. Уже на 35-й минуте словенцам пришлось брать второй тайм-аут, но их главный тренер Любомир Враньеш, проигравший России олимпийский финал 2000 года, так и не нашёл способа переломить игру. Словенцам удавалось в лучшем случае сократить отставание до трёх мячей, однако итоговая разница оказалась в два раза больше. Россияне выиграли 31:25 и гарантировали выход в основной раунд.

Матч с Южной Кореей для подопечных Петковича уже не имел турнирного значения — азиатская команда без вариантов занимала четвёртое место, а значит заработанные во встрече с ней очки в следующий раунд не переходили. Но всё-таки отказать себе в удовольствии обыграть сборную, больше которой на чемпионате мира пропустил только Уругвай, россияне не могли. Тем более что корейцы привезли в Египет не основной состав, а практически молодёжный, где нашлось место даже 17-летнему вратарю Ли Чхан Ву. Главная же сборная осталась дома, чтобы тщательнее подготовиться к олимпийскому отборочному турниру.

Впрочем победа не получилась лёгкой. Петкович провёл ротацию, дав шанс проявить себя трём игрокам, которые до этого на поле не выходили. В их числе вратарь Станислав Третынко, ставший хорошей заменой Кирееву. Сборная России вела большую часть первого тайма, но в последние пять минут пропустила три быстрых мяча, так что на перерыв команды ушли при ничьей. После возвращения на площадку россияне всё-таки дожали соперника, выиграв с разницей в четыре мяча — 30:26.

Сразу после матча сборная узнала следующих соперников. За выход в четвертьфинал придётся бороться со Швецией, Египтом и Северной Македонией. Сделать это будет непросто, так как скандинавы и африканцы два года назад уже выходили в топовую восьмёрку. Россияне же этого не добивались уже восемь лет, но для борьбы за плей-офф у них имеется три очка, а это больше, чем заработали македонцы и египтяне.