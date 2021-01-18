Сборная Кабо-Верде снялась с ЧМ по гандболу из-за коронавируса

Международная федерация гандбола (IHF) сообщила об изменениях в составе участников чемпионата мира 2021 года среди мужских команд.

Как сообщает пресс-служба IHF, сборная Кабо-Верде отказалась от выступления на мировом первенстве из-за вспышки коронавирусной инфекции в команде.

В предварительном групповом раунде команда Кабо-Верде провела один матч, в котором уступила Венгрии со счётом 27:34. На матч второго тура со сборной Германии команда Кабо-Верде не смогла набрать необходимый минимум игроков, и ей было засчитано техническое поражение со счётом 0:10.

Таким образом, в связи со снятием сборной Кабо-Верде будет засчитано техническое поражение в матче третьего тура с командой Уругвая и в играх Кубка президента, в котором примут участие команды, занявшие четвёртые места в своих группах на предварительном этапе.

Ещё до старта чемпионата мира из-за вспышек коронавируса от участия в турнире отказались сборные США и Чехии.

Ранее сообщалось, что сборная России по гандболу обыграла Словению и вышла в основной этап ЧМ-2021.