Сборная России по гандболу обыграла Словению и вышла в основной этап ЧМ-2021
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Встреча завершилась со счётом 31:25.
Самыми результативными игроками национальной команды стали Дмитрий Киселёв, Игорь Сорока и Сергей Марк Косоротов, забросившие по шесть мячей.
Таким образом, россияне гарантировали себе выход в основной этап соревнований. В заключительной игре группы подопечные Велимира Петковича встретятся с Южной Кореей.
Напомним, что из-за решения CAS сборная России выступает на турнире под названием «Команда Федерации гандбола России» — Russian Handball Federation Team.
Ранее президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарёв заявил, что отсутствие гимна и флага не мешает выступлению российских гандболистов на ЧМ.