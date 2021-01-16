Сборная России по гандболу обыграла Словению и вышла в основной этап ЧМ-2021

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Мужская сборная России одержала победу над Словенией в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по гандболу 2021 года в Египте.
Сборная России по гандболу обыграла Словению и вышла в основной этап ЧМ-2021
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Встреча завершилась со счётом 31:25.

Самыми результативными игроками национальной команды стали Дмитрий Киселёв, Игорь Сорока и Сергей Марк Косоротов, забросившие по шесть мячей.

Таким образом, россияне гарантировали себе выход в основной этап соревнований. В заключительной игре группы подопечные Велимира Петковича встретятся с Южной Кореей.

Напомним, что из-за решения CAS сборная России выступает на турнире под названием «Команда Федерации гандбола России» — Russian Handball Federation Team.

Ранее президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарёв заявил, что отсутствие гимна и флага не мешает выступлению российских гандболистов на ЧМ.

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