Феноменальное достижение: 20 лет назад сборная России завоевала 15 медалей за день на Олимпийских играх

30 сентября 2000 года российские спортсмены завоевали на Олимпиаде в Сиднее 15 медалей, восемь из которых были золотыми. Никогда до и после этого отечественные атлеты не поднималась на верхнюю ступень пьедестала почёта Игр столько раз за день. Феноменальная игра вратаря Андрея Лаврова в финале гандбольного турнира, идеальная гонка Вячеслава Екимова в соперничестве с Яном Ульрихом и Лэнсом Армстронгом, блестяще проведённая боксёром Олегом Саитовым защита олимпийского титула и убедительный финиш Дмитрия Сватковского в состязании пятиборцев. RT вспоминает всех героев того исторического дня.

Золото

Мужская сборная (гандбол)

Сборным России и Швеции по гандболу было суждено встретиться в финале сиднейской Олимпиады ровно 20 лет назад. На двух главных турнирах перед Играми — чемпионатах мира и Европы — эти команды также разыгрывали золото между собой. Подопечные Владимира Максимова оба раза уступали, но получили идеальную возможность взять реванш.

К перерыву шведы смогли повести с разницей в один мяч и затем увеличить отрыв до двух голов. Но при счёте 14:16 начал творить чудеса вратарь Андрей Лавров. В течение нескольких минут он отражал абсолютно все броски скандинавов, в то время как россияне забросили семь мячей. Этот рывок решил исход поединка.

Сборная России завоевала золотые медали, а Лавров стал первым и пока единственным трёхкратным олимпийским чемпионом по гандболу. Причём все свои победы он одерживал под разными флагами (СССР, Объединённой команды и России).

Елена Елесина (лёгкая атлетика, прыжки в высоту)

Путь прыгуньи в высоту Елены Елесиной к олимпийскому золоту оказался очень долгим. Она была одной из лучших в начале 1990-х, но затем надолго ушла из сектора из-за рождения сына. Незадолго до Олимпиады в Сиднее она вернулась в спорт и выиграла серебро чемпионата мира.

30 сентября 2000 года настал звёздный час Елесиной. В финале соревнований высота 2,01 м покорилась только россиянке и Хестри Клоэт из ЮАР (шведка Кайса Бергквист остановилась на 1,99 м), а затем обе спортсменки не смогли взять планку на отметке 2,03 м. Россиянка стала чемпионкой, так как все предыдущие высоты она брала с первой попытки, а Клоэт допустила одну ошибку. Елесина стала первой отечественной спортсменкой, выигравшей олимпийское золото в прыжках в высоту.

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Олег Саитов (бокс, до 67 кг)

Боксёр Олег Саитов ехал в Сидней в статусе действующего олимпийского чемпиона в полусреднем весе, но при этом фаворитом состязаний он не был. В тот год в его результатах наметился спад: Саитов не только с трудом отобрался на Игры, но и проиграл на чемпионате Европы в первом же поединке.

Уроженцу Самарской области удалось с лихвой компенсировать все прошлые неудачи. Он не просто выиграл каждый свой бой, в том числе финальный — с украинцем Сергеем Доценко, но и стал обладателем Кубка Вэла Баркера, как самый техничный боксёр Олимпиады во всех весовых категориях.

Вячеслав Екимов (велоспорт, индивидуальная шоссейная гонка)

В мужской шоссейной велогонке с раздельного старта было два явных фаворита — олимпийский чемпион в групповой гонке Ян Ульрих из Германии и триумфально вернувшийся в спорт после борьбы с раком Лэнс Армстронг из США. Оба они в итоге поднялись на пьедестал почёта, но позади напарника американца по профессиональной команде, олимпийского чемпиона ещё в составе сборной СССР Вячеслава Екимова.

34-летний на тот момент велогонщик стартовал в средней группе, задолго до главных действующих лиц гонки. Екимов установил ориентир, который так никому и не покорился. Каждый следующий гонщик оказывался позади россиянина, и, когда на финише Ульрих проиграл ему меньше восьми секунд, победа Екимова стала официальной.

Интересно, что четыре ближайших преследователя россиянина впоследствии стали героями допинговых скандалов, а Армстронг лишился завоёванной в Сиднее бронзы.

Дмитрий Сватковский (современное пятиборье)

Пятиборец Дмитрий Сватковский был главным фаворитом Олимпиады в Атланте, но тогда он упустил свой шанс стать чемпионом. За четыре года в его виде спорта появилось много новых имён, и в Сиднее с россиянином было связано уже гораздо меньше ожиданий. Практически совсем они исчезли, когда начался розыгрыш медалей. Сватковский поделил 13-е место в стрельбе и не смог существенно приблизиться к лидерам за счёт фехтования и плавания.

Конкур, самый непредсказуемый вид программы, буквально спас российского спортсмена. Он набрал максимальное количество баллов и перед бегом на 3 км поднялся на пятое место. Сватковскому надо было отыгрывать 19 секунд у лидеров состязаний, и, как мастер именно этого вида программы, он это сделал. В тот день российскому пятиборцу удалось выиграть Олимпиаду впервые за 20 лет.

Женская сборная (художественная гимнастика, групповое многоборье)

2000 год стал поворотным для российской художественной гимнастики. Именно в Сиднее началась беспроигрышная серия сборной на Олимпийских играх, которая длится по сей день. Начало ей положили Ирина Белова, Елена Шаламова, Наталья Лаврова, Мария Нетёсова, Вера Шиманская и Ирина Зильбер, ставшие чемпионками в групповом многоборье.

Это сейчас любая победа российских художниц кажется чем-то самим собой разумеющимся, а 20 лет назад девушкам пришлось сильно постараться, чтобы занять первое место. В квалификации они уступили сборной Греции, а в финале набрали одинаковое количество баллов с белорусками. Лишь по дополнительным показателям, после учёта оценок всех судей, россиянки смогли выиграть золото с отрывом всего лишь в 0,020 балла.

Дмитрий Саутин

Reuters

Мурад Умаханов (вольная борьба, до 63 кг)

На Игры в Сидней борец-вольник Мурад Умаханов ехал только за золотом, чтобы почтить память своего младшего брата, спортсмена Шамиля Умаханова. Двумя годами ранее он трагически погиб вместе с ещё двумя десятками людей после обрушения балкона на открытии чемпионата России в Нальчике.

В предварительных схватках весовой категории до 63 кг Умаханов не испытал проблем, но затем едва не вылетел в полуфинале. Победить южнокорейца Чан Джэ Сонна удалось только по последнему действию. В финале борца из Хасавюрта ждал хорошо знакомый болгарин Серафим Барзаков. Он выиграл первую половину схватки, но Умаханов смог сравнять счёт, а за 20 секунд до конца вцепился в ногу соперника и добыл победный балл.

Сагид Муртазалиев (вольная борьба, до 97 кг)

Олимпийские игры в Сиднее вполне могли пройти без борца Сагида Муртазалиева. Он проиграл на отборочном турнире памяти Ивана Ярыгина, однако тренерский штаб всё-таки включил в команду действующего чемпиона мира и Европы в весе до 97 кг. И спортсмен из Дагестана не подвёл.

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Самым ответственным поединком для Муртазалиева был полуфинал против грузина Эльдара Куртанидзе. Россиянин проигрывал ему шесть раз за карьеру, но в этот раз смог взять верх. После этого Муртазалиев уже без проблем расправился в финале с казахстанцем Исламом Байрамуковым. Спустя 13 лет чемпион сиднейской Олимпиады отправил свою золотую медаль Международному олимпийскому комитету, протестуя против решения исключить борьбу из программы соревнований. К счастью, она сохранила свой олимпийский статус, а награда вернулась обратно Муртазалиеву.

Серебро





Женская сборная (волейбол)

Женская сборная России по волейболу могла бы быть одним из главных открытий сиднейской Олимпиады. Молодая команда Николая Карполя, в которой половина игроков была младше 25 лет, без поражений прошла весь турнир вплоть до финала. На групповом этапе девушкам, среди которых была юная Екатерина Гамова, удалось даже одолеть кубинок, выигравших за предыдущие восемь лет две Олимпиады и два чемпионата мира.

В матче за золото, прошедшем 30 сентября, россиянок снова поджидала сборная Кубы. Первые два сета прошли в невероятно упорной борьбе, и подопечные Карполя выиграли обе партии со счётом 27:25 и 34:32. Но такой успех вскружил россиянкам головы. Гораздо более опытные кубинки сумели перевернуть ход игры и достаточно легко выиграть три следующих сета.

Наталья Иванова (тхэквондо, свыше 67 кг)

В Сиднее состоялся дебют тхэквондо в качестве олимпийской дисциплины. Новый вид спорта сразу принёс России одну медаль. Её завоевала Наталья Иванова, которая ранее выигрывала для страны первую награду на чемпионатах мира.

Для победы на Олимпиаде уроженке Иркутской области было достаточно выиграть три схватки. Но в каждой из них ей противостояли соперницы, которые за предыдущие три года выигрывали медали на первенствах планеты. С двумя из них Иванова справилась, а в финале всё-таки уступила китаянке Чэнь Чжун, которая так сильно превосходила россиянку в росте, что не оставила ей шансов.

Наталья Иванова на награждении

Reuters

Раимкуль Малахбеков (бокс, до 54 кг)

Кроме Олега Саитова за золото сиднейской Олимпиады 30 сентября бились ещё три российских боксёра. Но всем им повезло не так сильно, как двукратному олимпийскому чемпиону. В каждом из трёх других финалов отечественные спортсмены проиграли кубинцам.

Первым серебряную медаль в весе до 54 кг получил Раимкуль Малахбеков. Имея за плечами два титула чемпиона мира, он был фаворитом сиднейской Олимпиады и легко дошёл до финала, завершив один из боёв досрочно. Но его последним соперником оказался Гильермо Ригондо — будущая суперзвезда легчайшего веса, который и сейчас, в 40 лет, является чемпионом WBA. Как позднее выяснилось, по ходу поединка Малахбеков ошибочно полагал, что проигрывает, и поэтому избрал неправильную для себя тактику, что в итоге и привело к реальному поражению.

Гайдарбек Гайдарбеков (бокс, до 75 кг)

В весе до 75 кг до финала дошёл Гайдарбек Гайдарбеков, у которого тоже одна из схваток закончилась досрочно по решению рефери. Ему противостоял Хорхе Гутьеррес, который должен был выступать в статусе действующего чемпиона мира, однако свой титул так и не завоевал из-за протеста кубинской сборной против нечестного судейства.

Гутьеррес смог перехитрить Гайдарбекова, избрав закрытую стойку, чего россиянин никак не ожидал. Ни одному боксёру не удавалось завладеть весомым преимуществом, и бой вполне мог бы закончиться вничью. Однако за 40 секунд до конца кубинец нанёс два безответных удара, которых хватило для победы. Гайдарбекову пришлось после этого ждать четыре года, чтобы всё-таки стать олимпийским чемпионом. В финале афинских Игр он одолел будущую звезду — казахстанца Геннадия Головкина.

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Султан Ибрагимов (бокс, до 91 кг)

В отличие от Малахбекова и Гайдарбекова, Султан Ибрагимов фаворитом финала в весе до 91 кг не был. Ему противостоял Феликс Савон, приехавший в Сидней за своим третьим золотом. Россиянин это понимал и предпочёл в схватке за титул дать сопернику побоксировать, а сам ждал его ошибок, чтобы можно было контратаковать.

Этот план не сработал. Савон быстро повёл со счётом 10:1, после чего отыгрываться уже было некогда. Ибрагимов сумел в какой-то момент сократить отставание до четырёх очков, но затем снова отпустил кубинца. За 14 секунд до конца россиянин разбил Савону бровь до крови, однако это не привело к остановке боя. Ибрагимову пришлось признать поражение.

Бронза

Дмитрий Саутин (прыжки в воду, индивидуальная вышка)

Игры 2000 года стали первыми, на которых разыгрывались медали в синхронных прыжках в воду. С тех пор у спортсменов появилась возможность завоевать четыре награды сразу. Но за 20 лет этим шансом сумел воспользоваться только Дмитрий Саутин. К концу Олимпиады в Сиднее он уже успел выиграть по золоту, серебру и бронзе, после чего оставалось только выступить в личных прыжках с 10-метровой вышки.

Саутину приходилось выступать через боль — его беспокоили и травма руки, и воспаление на голени. Держаться за ногу при вращении было невыносимо, но ещё труднее стало правильно входить в воду. Два раза у Саутина это получилось, но затем пошли брызги, за которые судьи снижали оценки, и вперёд вышли два китайских прыгуна. 26-летний на тот момент спортсмен сумел чудом подняться на третье место и завоевать историческую для прыжков в воду медаль.

Женская сборная (лёгкая атлетика, эстафета 4 × 400 м)

За год до Олимпиады россиянкам удалось впервые с советских времён выиграть чемпионат мира в эстафете 4 × 400 метров. Из участниц того победного финала за золото Сиднея боролись Светлана Гончаренко и Ольга Котлярова. Их команду усилили опытная Юлия Сотникова и Ирина Привалова, за три дня до этого ставшая чемпионкой в барьерном беге.

Борьба за первое место оказалась напрасной, когда в состав сборной США вошла Марион Джонс. На той Олимпиаде она уже выиграла два золота и две бронзы (как оказалось позднее, благодаря применению допинга), и в финале эстафеты после её третьего этапа американки стали недосягаемыми. Россиянкам оставалось бороться за серебро с Ямайкой, и Привалова уступила Лоррейн Грэм лишь 0,21 секунды.

Годы спустя Джонс призналась в обмане и вернула свои медали, но по правилам тех лет в эстафетах не была предусмотрена дисквалификация всей команды за проступок одного спортсмена. После серии судебных тяжб американки сохранили золото, а у российских девушек остались бронзовые медали.