Покорение стратосферы: 75 лет назад парашютист Романюк установил рекорд высоты и длительности свободного падения

25 сентября 1945 года советский испытатель Василий Романюк совершил прыжок с парашютом из стратосферы — с высоты 13 108,5 м. Длительность свободного падения с нераскрытым куполом составила 167 секунд. Оба результата стали новыми мировыми рекордами. Романюк первым среди парашютистов-испытателей был удостоен звания Героя Советского Союза.

25 сентября 1945 года состоялся знаменитый прыжок с парашютом из стратосферы советского испытателя Василия Романюка. Он установил новый мировой рекорд как по высоте, составившей 13 108,5 м, так и по продолжительности свободного падения.

Романюк родился 30 января 1910 года в украинском посёлке Драбов. Авиация увлекла его уже в детские годы. Он вспоминал, что в журнале «Нива», издававшемся до 1918 года, его больше всего привлекали фотографии известных авиаторов, которые он бережно хранил. Однако сначала будущий испытатель поступил в Орджоникидзевское пехотное училище, которое окончил в 1931-м. А уже спустя три года выпустился из Оренбургской военной школы лётчиков-наблюдателей.

По словам самого Романюка, газеты на тот момент пестрили сообщениями о новых мировых рекордах в парашютизме — дисциплине, которая только зарождалась в СССР. Именно они заставили молодого человека поменять свои планы и пойти на курсы инструкторов парашютно-десантной службы. Но даже тогда такие полёты казались ему чем-то крайне необычным, тем, на что способны только избранные.

«Неудивительно, что среди наших курсантов было много разговоров о прыжках с парашютом и о парашютистах. Последние представлялись нам людьми богатырской силы и железной воли. Я не раз спрашивал себя, может ли совершить прыжок с парашютом такой вот обыкновенный паренёк вроде меня», — вспоминал Романюк в своей автобиографии «Записки парашютиста-испытателя».

Будущий рекордсмен решил во что бы то ни стало совершить прыжок, хотя первая встреча с «настоящим» парашютистом его разочаровала. Военный не только оказался совсем не богатырского телосложения, но и сообщил, что подобное занятие доступно практически любому человеку.

Первый прыжок Романюка состоялся в 1934 году. После этого он занялся экспериментальным парашютизмом, в том числе направленном на разработку стратегий полёта во внештатных ситуациях. Испытатели покидали самолёт, находящийся на небольшой высоте или летевший с экстремальной высокой скоростью, прыгали в тёмное время суток и спускались на воду. Кроме того, параллельно разрабатывались усовершенствованные модели снаряжения, которые также должны были пройти проверку на практике. Все эти знания активно применялись советскими войсками в годы Великой Отечественной войны.

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В военный период Василий продолжал заниматься экспериментальными прыжками, а также курировал подготовку личного состава Красной армии. В общей сложности он обучил более 30 тыс. бойцов.

После окончания войны испытатель не оставил парашютный спорт и продолжил работать инструктором, а также совершать экспериментальные прыжки, в том числе включавшие в себя затяжное свободное падение без раскрытия купола. Постепенно у него появились мысли о том, чтобы совершить прыжок из стратосферы. Его не отпугивало даже то, что подобные эксперименты порой заканчивались трагедией.

25 сентября 1945 года после длительной подготовки под наблюдением опытных специалистов Романюк поднялся в небо на уровень стратосферы, начинающейся на высоте 11 км над поверхностью Земли. Разумеется, ощущения оказавшегося на такой высоте человека значительно отличаются от того, что чувствуют люди на борту пассажирских лайнеров. Неудобства доставляют не только экстремально низкие температуры, но и то, что на поддержание жизнедеятельности затрачивается слишком много энергии.

Достигнув рекордной отметки 13 108,5 м, Романюк по заранее разработанной схеме выпрыгнул из самолёта. Здесь отдельное внимание стоит уделить его экипировке. В те годы советская авиация не располагала скафандрами, поэтому спортсмену пришлось обмазаться жиром и надеть утеплённый костюм с унтами.

Первые мгновения падения пошли не по плану. Спортсмен не смог найти «опору», которая помогла бы ему принять нужное для падения положение, и начал кувыркаться в воздухе. По его признанию, его на мгновение охватило чувство беспомощности.

«Падая словно метеор в ледяном, почти безвоздушном пространстве, озарённый лучами нестерпимо яркого солнца, я, по сути дела, являлся исследователем той области, которая была совершенно не известна воздушным спортсменам. Ведь ещё ни один парашютист в мире не выполнял свободного падения с такой высоты!» — вспоминал Романюк.

Однако опытный испытатель взял себя в руки и понял, что дело в разряженном воздухе. Тогда он решил не тратить много сил на стабилизацию и продолжил свободное падение, «лёжа» на спине. Единственным неудобством на тот момент было то, что от давления заложило уши.

На высоте около шести—семи км он преодолел зону облаков, перевернулся лицом вниз и стал наблюдать за приближающейся поверхностью земли. На высоте одного километра он раскрыл парашют и плавно опустился на твёрдую почву.

«Среди остроконечных вершин ёлок и золотистых берёз открывается небольшая поляна. На неё я и опускаюсь. Несколько мгновений я неподвижно лежу, с удовольствием ощущая под собой землю, такую прочную, надежную и бесконечно родную», — описывал приземление Романюк.

Таким образом, свободное падение спортсмена длилось 167 секунд, что стало новым мировым рекордом. За это время он преодолел расстояние 12 141 м. Спустя 12 лет спортсмен установил ещё одно достижение, прыгнув с высоты 13 400 м.

В общей сложности он совершил 3475 прыжков и установил 18 мировых рекордов, в том числе и в групповом прыжке с высоты 11 200 м.

Романюк был награждён званием Героя Советского Союза. Он стал первым парашютистом-испытателем, удостоившимся этой чести.

За 75 лет технологии ушли далеко вперёд, на сегодняшний день рекордная высота прыжка с парашютом составляет 41 км. Она покорилась 57-летнему американцу Алану Юстасу 25 октября 2014 года. Тем не менее достижение Романюка, в авиационных кругах прозванного Парашютистом №1, навсегда останется в истории спорта.