К медалям на протезе: 150 лет назад родился гимнаст Эйсер, выигравший три олимпийских золота с деревянной ногой

31 августа 1870 года родился гимнаст Джордж Эйсер, вошедший в историю Олимпиад как единственный спортсмен с искусственной ногой, которому удалось выиграть медали ОИ. На Играх 1904 года в Сент-Луисе он завоевал шесть наград и одержал три победы. Об американском гимнасте немецкого происхождения, добившемся уникального достижения, — в материале RT.

150 лет назад родился спортсмен, чья история жизни в наши дни кажется практически фантастической. Гимнаст Джордж Эйсер вошёл в историю не только как обладатель шести олимпийских медалей, половина из которых были золотыми. Ему приходилось выступать без одной ноги, которую ему заменял деревянный протез, что не мешало ему состязаться и обыгрывать других полностью здоровых спортсменов.

Эйсер родился 31 августа 1870 года в немецком городе Киль. В юности он лишился практически всей левой ноги в результате столкновения с поездом. Ему пришлось ампутировать конечность и заменить её деревянной ногой, с которой он всё-таки мог ходить, бегать и даже заниматься популярной в то время в Германии спортивной гимнастикой.

Когда Эйсеру было 14 лет, его семья переехала в США и обосновалась в Денвере. В 1894 году он получил американское гражданство. Несколько лет спустя Эйсер переехал в город Сент-Луис. Он устроился на должность бухгалтера в одну из строительных компаний и стал членом местного клуба «Конкордия», который продолжал традиции немецкой спортивной гимнастики на американской земле.

В 1904 году в Сент-Луисе проходила Всемирная выставка, а в рамках неё — третьи в истории Олимпийские игры. Их формат был совсем не похож на тот, к которому привыкли современные болельщики. Соревнования могли растягиваться на несколько месяцев, а практически вся спортивная Европа их попросту игнорировала, так как добраться до олимпийской столицы было крайне трудно в то время.

Первый этап состязаний по немецкой системе гимнастики состоялся в июле, и на него даже удалось «выписать» сильных спортсменов из Старого света. Эйсер тоже принимал участие вместе со своим клубом, но славы тогда не снискал. Первые медали разыгрывались в различных видах многоборья, в которые помимо упражнений на снарядах входили и сугубо легкоатлетические дисциплины.

Также по теме Утерянный символ: как 100 лет назад американец Прист украл первый олимпийский флаг 29 августа 1920 года состоялась церемония закрытия VII летних Олимпийских игр в Антверпене. Перед мероприятием стало известно о...

В них Эйсер конкурентоспособен не был. Например, в троеборье, состоявшем только из бега на 100 ярдов, прыжков в длину и толкания ядра, он занял последнее место среди 118 участников, хотя и пробежал дистанцию за 15,4 секунды — для человека с деревянной ногой это вполне достойный результат. Там же, где учитывались гимнастические навыки, Эйсер занимал позиции повыше, но всё равно оказывался далеко позади главных соперников. В командных состязаниях Эйсер остановился в шаге от медали, заняв с одноклубниками четвёртое место.

Спустя почти четыре месяца в рамках Олимпийских игр состоялись новые гимнастические состязания, уже по так называемой шведской системе, в которой делался упор на отдельных снарядах. Такого широкого круга участников, как в июле, уже не было, но сильнейшие американские гимнасты вернулись в Сент-Луис, так как состязания также имели статус чемпионата страны. Именно тогда и настал звёздный час спортсмена с деревянным протезом.

Эйсер, которому на тот момент уже было 34 года, выиграл сразу шесть медалей — три золотые, две серебряные и одну бронзовую. Правда, по сей день неизвестно точно, действительно ли именно такой набор наград в итоге он забрал домой. Дело в том, что в упражнениях на брусьях Джордж был первоначально поставлен на второе место вслед за ещё одним героем тех Игр уроженцем Праги Антоном Хейдом. После того, как состоялась церемония награждения, судьи обнаружили ошибку в своих подсчётах и объявили чемпионом Эйсера, с чем Хейда не согласился. Он отказался отдавать золотую медаль, и его сопернику даже пришлось обращаться в суд.

Итоги этого разбирательства остаются неизвестными, но в спортивных справочниках Эйсер всё-таки остался чемпионом. Он также поделил первое место с Хейдой в опорном прыжке и уступил только ему в упражнениях на коне и в ещё одном розыгрыше многоборья. Вдобавок Эйсер занял третье место в состязаниях на перекладине. Свой третий чемпионский титул спортсмен завоевал в ныне уже исчезнувшем из гимнастической программы лазании по канату. Эйсер за семь секунд поднялся по верёвке длиной 25 футов (7,62 метра), опередив на две десятые Чарльза Карузе.

О дальнейшей судьбе этого уникального спортсмена, побеждавшего на гимнастических подмостках с деревянной ногой, мало что известно. Эйсер продолжал участвовать в соревнованиях вместе со своим клубом и даже побеждал на турнире во Франкфурте в 1908 году. 6 марта 1919 года он скончался в Денвере в возрасте 48 лет.

Долгие годы Эйсер был единственным спортсменом с искусственной ногой, который принимал участие в Олимпийских играх. Только в 2008 году повторить его успех удалось южноафриканской пловчихе Натали дю Туа, а спустя четыре года — её соотечественнику Оскару Писториусу. Правда, медалей в соперничестве с полностью здоровыми спортсменами они так и не выиграли.