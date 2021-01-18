Российские гандболисты победили команду Южной Кореи на ЧМ в Египте

Короткая ссылка
Сборная России одержала победу над национальной командой Южной Кореи в матче третьего тура предварительного группового этапа чемпионата мира по гандболу 2021 года среди мужских команд в Египте.
Российские гандболисты победили команду Южной Кореи на ЧМ в Египте
  • РИА Новости

Встреча завершилась со счётом 30:26 в пользу россиян.

Самыми результативными в составе сборной России стали Дмитрий Корнев и Павел Андреев, забросившие по пять мячей. Ещё четыре гола в активе Дмитрия Житникова.

Для сборной России, выступающей на турнире под флагом Федерации гандбола России, это вторая победа в трёх матчах. На счёту команды Велимира Петковича также одна ничья.

Таким образом, сборная России, набрав пять очков, вышла в основной групповой раунд турнира, где сыграет с командами Египта, Швеции и Северной Македонии.

Ранее сообщалось, что сборная Кабо-Верде снялась с ЧМ по гандболу из-за коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить