Российские гандболисты победили команду Южной Кореи на ЧМ в Египте

Сборная России одержала победу над национальной командой Южной Кореи в матче третьего тура предварительного группового этапа чемпионата мира по гандболу 2021 года среди мужских команд в Египте.

Встреча завершилась со счётом 30:26 в пользу россиян.

Самыми результативными в составе сборной России стали Дмитрий Корнев и Павел Андреев, забросившие по пять мячей. Ещё четыре гола в активе Дмитрия Житникова.

Для сборной России, выступающей на турнире под флагом Федерации гандбола России, это вторая победа в трёх матчах. На счёту команды Велимира Петковича также одна ничья.

Таким образом, сборная России, набрав пять очков, вышла в основной групповой раунд турнира, где сыграет с командами Египта, Швеции и Северной Македонии.

Ранее сообщалось, что сборная Кабо-Верде снялась с ЧМ по гандболу из-за коронавируса.