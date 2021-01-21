Негостеприимные хозяева: Россия проиграла Египту в стартовом матче основного раунда ЧМ по гандболу

Мужская сборная России уступила команде Египта в стартовом матче основного группового раунда чемпионата мира по гандболу. Встреча завершилась со счётом 28:23 в пользу хозяев первенства, однако самым результативным игроком встречи стал 21-летний левый полусредний «Чеховских медведей» Сергей Марк Косоротов, забросивший восемь мячей. Подопечные Велимира Петковича опустились на четвёртое место в группе и осложнили себе задачу по выходу в четвертьфинал.

Ключевой матч за выход в плей-офф

Ожидания от выступления мужской сборной России на чемпионате мира по гандболу в Египте были не самыми оптимистичными. Однако она сумела приятно удивить болельщиков. На стадии предварительного группового этапа подопечным Велимира Петковича удалось занять первое место в квартете с полуфиналистом первенства Европы Словенией, крепкой Белоруссией и Южной Кореей и пробиться в основной раунд. Там команду Федерации гандбола России поджидали Египет, Швеция и Северная Македония.

И первый матч основного группового турнира российской команде предстояло провести с хозяевами турнира. Коллектив Роберто Гарсии Паррондо на первом этапе обыграл Чили (35:29) и Северную Македонию (38:19) и с минимальным счётом уступил четырёхкратным чемпионам Европы — шведам (23:24).

Победа над Египтом позволяла россиянам сделать существенный шаг на пути к выходу в четвертьфинал. Ведь для того, чтобы пробиться в плей-офф, необходимо занять первые два места в группе из шести команд. При этом в зачёт идут очки, набранные на предыдущем этапе, за исключением встреч с соперниками, занявшими последние строчки.

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То есть подопечные Петковича в преддверии противостояния с африканцами имели в активе три балла и располагались на втором месте, а египтяне с двумя шли третьими. Возглавляла группу Швеция с четырьмя очками.

Провальный первый тайм

Начало матча не предвещало россиянам серьёзных проблем. Команды начали игру на равных и в первые минуты обменивались результативными атаками. В составе сборной России особенно хорош был Сергей Марк Косоротов. Молодой левый полусредний «Чеховских медведей» укладывал в ворота соперников один мяч за другим. На старте встречи он отметился серией из четырёх точных бросков подряд, а также результативной передачей на Игоря Сороку.

К сожалению, поддержать порыв 21-летнего гандболиста партнёры не смогли, и на исходе первой десятиминутки египтяне ушли в отрыв, отличившись три раза подряд — 5:8. Роль лидера в очередной раз взял на себя 36-летний Ахмед Эль-Ахмар, для которого нынешний чемпионат мира уже девятый в карьере.

Вдобавок ко всему на 12-й минуте травму получил Александр Ермаков, сумевший вернуться на площадку лишь во второй половине матча. Хозяева турнира воспользовались проблемами подопечных Петковича и принялись спокойно наращивать преимущество в счёте, стремясь решить все вопросы о победителе как можно раньше.

Последнюю треть первого тайма российские гандболисты откровенно провалили. В концовке двухминутные удаления поочерёдно получили Косоротов и Даниил Шишкарёв, а в их отсутствие партнёры не смогли ни разу поразить чужие ворота. Вдобавок кураж поймал голкипер хозяев Мохаммед Эль-Таяр, совершивший несколько эффектных сейвов.

Петкович произвёл замену голкипера, но появившийся на площадке Станислав Третынко чуда совершить не сумел. Да и главная проблема команды заключалась в неудачных действиях в обороне. Египтяне раз раз за разом легко проходили защитную линию и отмечались точными бросками. На перерыв они ушли, ведя 15:8.

Проблемы с реализацией

Отыграть такой гандикап было практически нереально. Но на старте второго тайма россияне наконец поразили чужие ворота. Сначала свой пятый мяч забросил вернувшийся в игру Косоротов, а затем отличился Дмитрий Житников.

Увы, сократить отрыв меньше, чем до пяти очков, никак не удавалось. Стоило российской команде провести пару удачных атак, как тем же отвечали хозяева. У них в этот вечер получалось практически всё. Самым результативным игроком в составе египтян стал Мохаммед Мамду Шебиб с семью мячами. По шесть записали в свой актив Эль-Ахмар и Мохаммед Санад.

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Российские болельщики могли надеяться лишь на Косоротова. И он делал всё, чтобы вернуть команду в игру: реализовал восемь бросков из девяти и отдал несколько результативных передач. Также в составе сборной можно отметить Житникова и Павла Андреева, отличившихся по четыре раза.

Остальные похвастать хладнокровием не могли. Россияне не реализовали множество моментов. В некоторых эпизодах соперника спасал Эль-Таяр, но в большинстве случаев подопечные Петковича не лучшим образом распоряжались своими шансами. Так, за матч египтяне не реализовали десять бросков, а российские гандболисты — 15. К тому же немного улучшить статистику им удалось лишь в последние минуты. Добившись преимущества в семь очков (17:24), хозяева стали экономить силы, поэтому у гостей получилось сократить итоговое отставание (23:28) и даже выиграть вторую 30-минутку (15:13).

Однако вряд ли это стало сильным утешением для команды, ведь поражение в матче существенно понизило её шансы на выход в четвертьфинал. И это несмотря на подарок от шведов, которые неожиданно разошлись миром с белорусами. После первого тайма они уступали в счёте четыре мяча, но во второй половине встречи сумели вырвать ничью — 26:26.

Коллектив Петковича опустился на четвёртое место в группе, но его положение не выглядит безнадёжным. Победы в двух оставшихся встречах с Северной Македонией и Швецией практически гарантированно выведут его в плей-офф. Правда, возможен вариант, при котором россияне, шведы и египтяне наберут по семь очков. В таком случае придётся подсчитывать статистику матчей этих команд на турнире друг с другом.