Источник: Манчини посоветовал «Фиорентине» приобрести Кокорина

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Бывший тренер «Зенита», а ныне наставник сборной Италии Роберто Манчини посоветовал «Фиорентине» осуществить трансфер нападающего «Спартака» Александра Кокорина.
Источник: Манчини посоветовал «Фиорентине» приобрести Кокорина
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Об этом утверждает журналист Джанлука ди Марцио на своём сайте. По информации источника, мнение специалиста, который работал с Кокориным в «Зените», сыграло большую роль в решении итальянцев обратиться с трансферным запросом к «Спартаку».

Кокорин с сезона-2020/21 выступает за «Спартак», куда перешёл на правах свободного агента. В составе московского клуба 29-летний форвард провёл десять матчей во всех турнирах, забив два мяча с пенальти.

Ранее экс-полузащитник сборной России рассказал, за сколько Кокорин может выучить итальянский.

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