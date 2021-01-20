Источник: Манчини посоветовал «Фиорентине» приобрести Кокорина

Бывший тренер «Зенита», а ныне наставник сборной Италии Роберто Манчини посоветовал «Фиорентине» осуществить трансфер нападающего «Спартака» Александра Кокорина.

Об этом утверждает журналист Джанлука ди Марцио на своём сайте. По информации источника, мнение специалиста, который работал с Кокориным в «Зените», сыграло большую роль в решении итальянцев обратиться с трансферным запросом к «Спартаку».

Кокорин с сезона-2020/21 выступает за «Спартак», куда перешёл на правах свободного агента. В составе московского клуба 29-летний форвард провёл десять матчей во всех турнирах, забив два мяча с пенальти.

Ранее экс-полузащитник сборной России рассказал, за сколько Кокорин может выучить итальянский.