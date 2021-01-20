Источник: Манчини посоветовал «Фиорентине» приобрести Кокорина
- © spartak.com
Об этом утверждает журналист Джанлука ди Марцио на своём сайте. По информации источника, мнение специалиста, который работал с Кокориным в «Зените», сыграло большую роль в решении итальянцев обратиться с трансферным запросом к «Спартаку».
Кокорин с сезона-2020/21 выступает за «Спартак», куда перешёл на правах свободного агента. В составе московского клуба 29-летний форвард провёл десять матчей во всех турнирах, забив два мяча с пенальти.
Ранее экс-полузащитник сборной России рассказал, за сколько Кокорин может выучить итальянский.