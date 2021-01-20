Сказка Эль Гиганте: как похожий на Шакила О'Нила гандболист стал популярным на ЧМ в Египте

Линейный гандбольной сборной ДР Конго Готье Мвумби стал одной из самых обсуждаемых персон чемпионата мира в Египте. Уникальные габариты — более 100 кг веса при росте почти 2 метра — привлекли к спортсмену внимание со всего мира, в том числе легендарного баскетболиста Шакила О'Нила. Как сыну эмигрантов из Киншасы, получившему во Франции образование электрика и игравшему в гандбол лишь на любительском уровне, удалось попасть на чемпионата мира и стать его звездой — в материале RT.

На чемпионате мира по гандболу, как и на многих подобных форумах, хватает колоритных команд. После увеличения числа участников до 32 сборных в пул финалистов пробились экзотические коллективы Кабо-Верде, Марокко и Уругвая. В этом ряду, впрочем, дружина из Демократической республики Конго (ДР Конго) стоит особняком. Ведь в её рядах с самых первых минут выступления в Каире засияла звезда, действия которой вызвали неподдельный интерес даже в странах, которые гандболом не интересуются. Причиной тому — вирусные фото и видео с мячами, заброшенными в чужую сетку Готье Мвумби, 26-летним линейным клуба четвёртой французской лиги «Дрё».

В самих точных бросках никакой изюминки, разумеется, не было, они исполнялись по правилам — хоть сборная ДР Конго и дебютирует на чемпионатах мира, с базовой подготовкой игроков у неё более-менее порядок. Другое дело, кто завершал атаки партнёров: габаритный парень исполинского роста и таких же размеров. Данные на официальном сайте турнира, впрочем, изначально описывали Мвумби скоромнее, 176 см при 89 кг. Однако после всплеска интереса к линейному вводные подкорректировали (192/110), хотя, по данным аргентинского издания La Nacion, настоящий вес гандболиста составляет 130 кг.

При этом конголезец выглядел на паркете органично, действовал с умом и даже время от времени удивлял техникой — например, поражал чужие ворота с позиции полусреднего. Это откровенно ставило его опекунов в тупик. Так, за 11 минут 17 секунд матча против сборной Аргентины Мвумби реализовал четыре броска из четырёх. А затем столь же высокую эффективность демонстрировал в поединке против датчан — первый промах линейного случился лишь во втором тайме противостояния полномочным олимпийским чемпионам и чемпионам мира.

😮 Es Gauthier Mvumbi, pivote de la República Democrática Congo



🏋🏽‍♂️ Su complexión física no ha dejado indiferente a nadie: 1,92 metros y 110 kilos



🤾🏽‍♂️ Lleva el dorsal 15 y ha marcado 4 goles



❌ Pero perdieron ante Argentina: 🇦🇷 28-22 🇨🇩#Egypt2021pic.twitter.com/17steG2XGn — El Partidazo de COPE (@partidazocope) January 15, 2021

Разумеется, выступления столь нестандартного гандболиста не остались незамеченными аудиторией. К тому же сам Мвумби посредством социальной сети Instagram взялся привлекать внимание. То просил называть себя «Эль Гиганте», демонстрируя, что совершенно не испытывает комплексов из-за телосложения. То благодарил самого Шакила О’Нила за поддержку и признавался кумиру детства в любви.

Поначалу упоминание звезды Национальной баскетбольной ассоциации многие посчитали «хайпом», однако член заокеанского Зала славы действительно записал сообщение, в котором отметил африканца. Оказалось, что после старта турнира в Египте болельщики по всей планете стали называть Мвумби «гандбольным Шаком» и тэгать профиль четырёхкратного чемпиона НБА. Вот О’Нил и решил разобраться, что происходит. А когда выяснил, выразил парню уважение.

«Просто не могу поверить, что моя мечта стала реальностью. Мой идол, моя звезда, Шакил, спасибо за сообщение и за поддержку. Я не совсем понимаю, что происходит, но хочу сказать всем вам: живите мечтой и боритесь за себя», — написал в ответ Мвумби, чья история сейчас на самом деле больше напоминает сценарий голливудского сериала.

Рождённый во французском Шартре парень, происходил из семьи конголезцев, что эмигрировали из Киншасы. По гандбольной линии он мог пойти по достижении 18 лет, когда после выступлений в местном непрофессиональном клубе и игр за соседних любителей из Вернуйе получил приглашение на просмотр в академию клуба «Кретей».

Мвумби тренировался вместе с будущими звёздами французской сборной, Недимом Ремили и Юго Деска, и даже произвёл благоприятное впечатление действиями как в защите, так и в атаке. Однако лишний вес всерьёз мешал развитию Готье — и с этой проблемой юноша совладать не смог.

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Даже влияние старшего брата, за помощью к которому поспешили тренеры, и привлечение к работе специалиста по правильному питанию ситуацию в корне не изменили. Ментально Мвумби оказался не готов идти на жертвы и ограничения ради карьеры. Да и боль, которую вызывали последствия тренировок, юноше не нравилась. По мнению невесты гандболиста Хорды, в какой-то момент Готье стал слишком сильно себя жалеть.

Как результат, Мвумби сконцентрировался на учёбе: получил диплом электрика, после чего работал ассистентом преподавателя в школе и колледже. Гандбол же всё это время пребывал на периферии внимания: семь сезонов кряду Готье в режиме «для души» выступал в составе всё того же клуба из Вернуйе, что и в ранней молодости.

А в августе 2020-го перешёл в «Дрё» в дивизион рангом ниже. Мотивация трансфера лежала не в спортивной, а в бытовой плоскости. Спортсмен решил перебраться поближе к местам детства. И остановился на укромном уголке департамента Эр и Луар потому, что он располагался неподалёку от родного дома.

Оттуда попасть в любую гандбольную сборную, что поехала бы на чемпионат мира, ещё несколько лет назад было бы практически невозможно. Но расширение состава участников форума, обеспечившее Африку сразу шестью путёвками в финальную часть, позволило Мвумби неожиданно взлететь по гандбольной лестнице на самую карьерную вершину.

Отчасти этому помогло двойное гражданство — происхождение родителей давало право на присоединение к сборной ДР Конго. Отчасти выручила протекция тренера национальной команды, поскольку Франсис Тузолана руководит тем самым «Дрё», за который выступает Готье.

Впрочем, наигрыш за сборную у парня приличный: вот уже четыре года как Готье получал вызовы и отзывался на них — профессиональных гандболистов в стране мизер, а потому их ищут далеко за пределами Африки. В 2020-м линейный помог сборной завоевать последнюю из возможных путёвок на ЧМ от региона (без везения, правда, не обошлось — помог хозяйский статус Египта), и теперь переживает, пожалуй, лучший момент своей спортивной жизни.

Что будет дальше? Мвумби загадывать не берётся. Хотя признаёт: было бы здорово случись вниманию, полученному за время чемпионата мира, привести парня к профессиональному контракту в серьёзном клубе. Пока же в планах Готье вернуться во Францию и пройти обучение в автошколе.