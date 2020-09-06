Мужская сборная России по гандболу узнала соперников по предварительному раунду ЧМ-2021

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В Египте состоялась жеребьёвка предварительного раунда чемпионата мира по гандболу среди мужских команд 2021 года.
Мужская сборная России по гандболу узнала соперников по предварительному раунду ЧМ-2021
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Соперниками российской команды, попавшей на турнир по уайлд-кард, по группе H стали сборные Белоруссии, Словении и Южной Кореи.

Составы остальных групп выглядят следующим образом:
— группа A: Германия, Венгрия, Уругвай, Кабо-Верде;
— группа B: Испания, Тунис, Бразилия, Польша;
— группа С: Хорватия, Катар, Япония, Ангола;
— группа D: Дания, Аргентиа, Бахрейн, ДР Конго;
— группа E: Норвегия, Австрия, Франция, победитель квалификации среди комнад Конфедерации гандбола Северной Америки и Карибского бассейна;
— группа F:Португалия, Алдир, Исландия, Марокко;
— группа G: Швеция, Египет, Чехия, победитель квалификации среди команд Конфедерации гандбола Южной и Центральной Америки.

Три лучшие сборные из каждой группы пройдут в следующий раунд, а команды, занявшие последние места в квартете, примут участие в Кубке президента. 

Чемпионат мира пройдёт в Египте с 14 по 31 января 2021 года.

Ранее Евгений Трефилов заявил, что не планирует завершать тренерскую карьеру.

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