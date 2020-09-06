Мужская сборная России по гандболу узнала соперников по предварительному раунду ЧМ-2021

В Египте состоялась жеребьёвка предварительного раунда чемпионата мира по гандболу среди мужских команд 2021 года.

Соперниками российской команды, попавшей на турнир по уайлд-кард, по группе H стали сборные Белоруссии, Словении и Южной Кореи.

Составы остальных групп выглядят следующим образом:

— группа A: Германия, Венгрия, Уругвай, Кабо-Верде;

— группа B: Испания, Тунис, Бразилия, Польша;

— группа С: Хорватия, Катар, Япония, Ангола;

— группа D: Дания, Аргентиа, Бахрейн, ДР Конго;

— группа E: Норвегия, Австрия, Франция, победитель квалификации среди комнад Конфедерации гандбола Северной Америки и Карибского бассейна;

— группа F:Португалия, Алдир, Исландия, Марокко;

— группа G: Швеция, Египет, Чехия, победитель квалификации среди команд Конфедерации гандбола Южной и Центральной Америки.

Три лучшие сборные из каждой группы пройдут в следующий раунд, а команды, занявшие последние места в квартете, примут участие в Кубке президента.

Чемпионат мира пройдёт в Египте с 14 по 31 января 2021 года.

Ранее Евгений Трефилов заявил, что не планирует завершать тренерскую карьеру.