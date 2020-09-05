Трефилов заявил, что не планирует завершать тренерскую карьеру

Бывший главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов заявил, что не планирует завершать свою тренерскую карьеру.

«Мы ещё не дошли до заветной мечты, надо попробовать её осуществить. Жизнь продолжается, я не думаю, что 65 — это много. Я бы хотел, чтобы этот вечер помог мне возродить весь кубанский гандбол, затащить его наверх. Мы попробуем. Нам надо сохранять игроков, чтобы пять из семи не уходили в другие клубы. Я прекрасно понимаю, там условия лучше, но я надеюсь, что наш край, богатый не только зерном, но и спортсменами, поможет в этом», — приводит слова Трефилова ТАСС.

Он отметил, что допускает возможность своего возвращения в сборную страны.

«Если разрешат сесть на скамейку, я сяду. Пока здоровье есть», — добавил специалист.

В 2019 году Трефилов перенёс операцию на сердце, после чего оставил посты в сборной и краснодарской «Кубани».

Ранее сообщалось, что гандболистки «Ростова-Дона» в шестой раз подряд выиграли Суперкубок России.