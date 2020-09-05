Трефилов заявил, что не планирует завершать тренерскую карьеру
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- РИА Новости
«Мы ещё не дошли до заветной мечты, надо попробовать её осуществить. Жизнь продолжается, я не думаю, что 65 — это много. Я бы хотел, чтобы этот вечер помог мне возродить весь кубанский гандбол, затащить его наверх. Мы попробуем. Нам надо сохранять игроков, чтобы пять из семи не уходили в другие клубы. Я прекрасно понимаю, там условия лучше, но я надеюсь, что наш край, богатый не только зерном, но и спортсменами, поможет в этом», — приводит слова Трефилова ТАСС.
Он отметил, что допускает возможность своего возвращения в сборную страны.
«Если разрешат сесть на скамейку, я сяду. Пока здоровье есть», — добавил специалист.
В 2019 году Трефилов перенёс операцию на сердце, после чего оставил посты в сборной и краснодарской «Кубани».
Ранее сообщалось, что гандболистки «Ростова-Дона» в шестой раз подряд выиграли Суперкубок России.