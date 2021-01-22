Российские гандболисты победили команду Северной Македонии на ЧМ в Египте
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Встреча завершилась со счётом 32:20 в пользу россиян.
Самым результативным в составе сборной России стал Игорь Сорока, забросивший шесть мячей. Ещё по четыре гола в активе Дмитрия Корнева и Дениса Васильева.
Следующим соперником российской команды, выступающей на турнире под флагом Федерации гандбола России, станет сборная Швеции. Матч состоится 23 января.
Ранее сообщалось, что сборная России уступила Египту в первом матче основного группового этапа чемпионата мира по гандболу.