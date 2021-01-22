Касперович о победе Логинова: есть ещё вещи, над которыми нужно работать

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Александр Касперович, личный тренер биатлониста Александра Логинова, прокомментировал победу своего подопечного в индивидуальной гонке на 20 км на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в итальянской Антерсельве.
Касперович о победе Логинова: есть ещё вещи, над которыми нужно работать
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Всё получилось, всё прекрасно. На отлично оценю гонку, когда спортсмен занимает первое место с идеальной стрельбой. Но есть ещё вещи, над которыми нужно работать перед чемпионатом мира», — приводит слова Касперовича Sport24.

Логинов стал победителем индивидуальной гонки, преодолев дистанцию 20 км за 48 минут 41,8 секунды и не допустив промахов на четырёх огневых рубежах.

Для 28-летнего биатлониста, как и для сборной России в целом, эта награда стала первой в личных гонках с февраля 2020 года. В общей сложности в активе Логинова теперь четыре золотых, четыре серебряных и шесть бронзовых личных медалей за победу на этапах Кубка мира.

Ранее сообщалось, что Логинов не сдержал слёз во время награждения после победы на этапе КМ в Антерсельве.

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