Жить по средствам: как инициатива о введении потолка зарплат может отразиться на белорусском футболе

Белорусская федерация футбола с 2021 года намерена ввести в Высшей лиге национального чемпионата ограничения по зарплатам для игроков и тренеров. Об этом сообщают местные СМИ, ссылаясь на имеющиеся у них сканы соответствующих документов. С помощью искусственных лимитов, как сообщается, планируют сократить финансовый разрыв между несколькими клубами-грандами и менее состоятельными участниками турнира. Почему инициатива вряд ли даст ожидаемый эффект, как клубы способны обойти ограничения и какую реакцию вызвала эта информация — в материале RT.

Новый год обещает принести перемены в футбольный чемпионат Белоруссии. Один из самых популярных спортивных ресурсов страны Tribuna.com сообщил, что Ассоциация «Белорусская федерация футбола» (АБФФ) в 2021-м нацелилась на введение потолка зарплат для игроков и тренеров. По данным портала, ещё в декабре руководители ведущих клубов Высшей лиги были приглашены в Дом футбола на разговор, где и получили информацию о скором реформировании финансовой системы.

Не скрывал подобных намерений и председатель АБФФ Владимир Базанов, отметивший в интервью национальному каналу «Столичное телевидение»: «Если по европейским меркам сравнивать, то у нас зарплаты небольшие, хотя, если сравнить в целом, конечно, есть и завышенные зарплаты. Необходимо, чтобы был какой-то потолок зарплат. Мы будем проводить с клубами работу, будем разговаривать по этому вопросу, потому что большинство клубов хотят, чтобы был потолок зарплат».

Насколько велик разброс в гонорарах внутри Высшей лиги, можно понять, сравнив возможности ведущих клубов с аутсайдерами. Согласно ноябрьскому исследованию портала Tribuna.com, максимальное вознаграждение футболиста в составе чемпиона страны, солигорского «Шахтёра», составляло $25 тыс. в месяц. Схожие суммы получали ключевые игроки брестского «Динамо» — обладателя золотых медалей 2019 года. Борисовский БАТЭ, финишировавший по осени вторым, выплачивал лидерам по $15 тыс. А минское «Динамо» (пожалуй, один из самых финансово стабильных клубов Белоруссии сегодня) готово было платить своим топам в пределах $10 тыс.

На противоположном полюсе в 2020-м находились разорившиеся по ходу сезона «Смолевичи» — оплата труда системообразующих спортсменов, как отмечало издание, сократилась с $1,2 тыс. вдвое. Оказавшаяся в схожей ситуации «Городея» могла предложить лидерам $1 тыс. На зарплату же в размере $1 тыс. —$1,5 тыс. жили ключевые исполнители бобруйской «Белшины», «Славии» из Мозыря, а также футбольного клуба «Слуцк».

Если верить Tribuna.com, в новом положении АБФФ «О фиксированных ежемесячных заработных платах» пописано, что с 2021 года футболист Высшей лиги может рассчитывать на максимальное вознаграждение в размере чуть более $5,8 тыс. Эти оклады полагаются представителям национальной сборной, активно вызывавшимся в состав на протяжении двух последних лет, и трём легионерам. Зарплата главного тренера ограничена $3,1 тыс. Общий же зарплатный фонд в месяц лимитирован $58 тыс. долларов.

В подтверждение информации издание опубликовало сканы неких документов, в которых указаны ожидаемые изменения.

Кроме того урезаны и бонусы, которые традиционны для большинства контрактов в футбольном мире. За победу в чемпионате команда не может получить больше $11,7 тыс. долларов. Каждый из преодолённых раундов Кубка ограничен $7,8 тыс., а успех в матче еврокубка «оценён» в $23,3 тыс. на команду.

Отметим, что сама по себе идея потолка зарплат не нова — и в спорте вообще, и в футболе в частности. Та же Белоруссия уже добрый десяток лет ограничивает заработки в хоккее, внося в лимиты коррективы перед каждым новым сезоном и штрафуя тех, кто в них не укладывается. Тогда как за пределами республики модель ограничения выплат практикует футбольная MLS, а также о ней всерьёз заговорили в Германии и Казахстане.

Тем не менее ограничения, обнародованные порталом Tribuna.com, рискуют получить нулевую или близкую к ней эффективность. Ведь для большинства участников Высшей лиги потолок зарплат — вещь недостижимая. Ещё по ходу минувшего сезона главные тренеры большинства клубов, занимавших места в середине или хвосте таблицы, говорили о проблемах с финансированием. Некоторые, как «Ислочь», смогли выжить лишь за счёт продажи ведущих игроков. Другие, как «Минск», до конца года дотянули, но далее вознамерились существенно «подужаться». Тогда как победитель Первой лиги, речицкий «Спутник», из-за дефицита средств вовсе близок к расформированию вместо выступления на более высоком уровне. Другими словами, найти пять тысяч долларов на зарплату отдельно взятому исполнителю для многих команд элитного дивизиона будет непозволительной роскошью. Также как и сформировать гонорарный фонд в месяц, близкий к отметке в $60 тыс. долларов.

Если информация издания верна, желание АБФФ направлено в основном на то, чтобы умерить аппетиты ведущих клубов. Стремление само по себе неоднозначное, ведь на европейской арене представители Белоруссии вот уже несколько лет как не могут попасть в групповые стадии еврокубков. А ведь именно по этому показателю чаще всего мерят успешность клубов и тот бюджет, которым лидеры располагают, — выплаты от УЕФА позволяют создать хороший запас финансовой прочности на несколько лет вперед. Если не набрать конкурентоспособный состав, не пригласить качественных легионеров, высока вероятность покинуть континентальный розыгрыш задолго до групповой стадии. Так, кстати, в 2020-м и произошло. Все белорусские команды — за исключением брестского «Динамо» — выбыли из международных турниров по итогам первого раунда своих выступлений.

Другой момент — оговорки, которые могут появиться во второй редакции документа, о котором сообщает портал Tribuna.com. Уже сейчас командам позволяется платить игрокам сверх лимита за счёт средств, полученных от УЕФА, и продажи билетов. По идее, пандемия и связанные с ней ограничения, создают трудности клубам для привлечения инвестиций. Однако достаточно представить, как команда объявляет о проведении матча без зрителей, а затем выпускает в продажу билеты для виртуальных болельщиков, — и проблема решается сама собой. Заполнить картонными манекенами трибуны нетрудно. Затем останется лишь высчитать среднюю стоимость одного места при 15 домашних матчах в сезоне, чтобы полностью окупить даже самые дорогие контракты футболистов. Итоговая стоимость билета очевидно будет вызывающей (особенно на фоне средней его цены в Белоруссии в размере $1,5 тыс.), однако юридически никаких преград этому нет. К тому же, брестское «Динамо» уже пробовало двигаться в данном направлении.

Our fans from all over the world seem to be happy! Thanks for your support, guys! 😉⚪️🔵 pic.twitter.com/wX4dCLDtUH — FC Dynamo Brest (@dynamobrest) April 8, 2020

Ещё один пункт, с помощью которого клубы способны обойти лимит, — позиция о рекламных контрактах, которую лоббируют руководители коллективов. Доходы от сотрудничества со спонсорами в сфере продвижения спонсора команды и персонально игроков предлагается вывести за ограничения. И в таком случае любые лимиты вовсе потеряют смысл — денежный поток в прежнем объёме будет легализован через персональные сделки. По информации портала esoligorsk.by, «Беларуськалий», который поддерживает «Шахтер», в 2019-м постановил выделить клубу за рекламные услуги порядка 500 тыс. долларов. В целом же сумма перечислений с начала года приближалась к миллиону.

Альтернативный вариант — адаптация европейского опыта. Всё чаще ведущие игроки регистрируют права на свое имя, чтобы защитить его от коммерческого использования. В случае же появления на афишах, в компьютерных играх или рекламе, требуют роялти. Например, Оливер Канн одним из первых поступил подобным образом, из-за чего даже во всемирно известном симуляторе Football Manager на протяжении карьеры прописывался как Jens Mustermann. Поступив аналогичным образом, ведущие игроки БАТЭ, «Шахтёра» или минского «Динамо» легко и легально получат возможность зарабатывать больше лимита. Клубам же достаточно будет выпустить один коммерческий ролик с их участием, чтобы оправдать сделку.

Обойти запрет команды способны и с помощью болельщиков. «Донаты» в частном порядке от, например, иностранных фанов либо же их «активность» по закупке атрибутики в список доходов, ограниченных лимитом, не занесены. При этом внимание из-за рубежа чем-то неестественным для футбольной Белоруссии не является: в разгар первой волны пандемии Высшая лига оставалась единственным турниром в Европе, продолжавшим активную деятельность. О местном чемпионате узнали даже в Австралии, где появился фан-клуб «Ислочи» — команды, позднее ставшей любимой для Ивана Урганта. Соответственно, сомнений в состоятельности «приватных» клубных меценатов тоже не возникнет.

Информация Tribuna.com вызвала в мире белорусского футбола неоднозначную реакцию. Так, Валерий Исаев, агент форварда ЦСКА Ильи Шкурина и целого ряда футболистов из Белорусии, заявил о том, что принятие такого документ в принципе никаких изменений не принесёт.

«Этот документ вызывает идиотскую улыбку. Если бы такое принимали в России или другой развитой стране, то можно было бы порассуждать. Когда подобное принимают в нищей лиге, когда между командами вверху и внизу таблицы пропасть по зарплатам и ресурсам, это вызывает улыбку и говорит о том, что руководителям федерации заняться нечем... Волшебным образом прямые бюджетные вливания превратятся в заработанные чудо-менеджерами клуба за счёт коммерческой деятельности. У нас хватает специалистов по обуванию в лапти. Это просто марание бумаги. Полнейшее непонимание ситуации у руководства», — подчеркнул Исаев.

Есть и ещё один проблемный аспект. Решение по лимиту, вероятно, придется утвердить в сжатые сроки. Введение потолка зарплат на 2021 год стало активно обсуждаться в конце декабря. Тогда как, по информации портала pressball.by, новый сезон в Белоруссии планируется начать матчем за Суперкубок 28 февраля, а спустя неделю дать старт четвертьфиналам Кубка страны. Как за столь короткий период потолок зарплат в окончательной редакции получит одобрение Исполкома АБФФ, команды укомплектуются согласно обновлённым требованиям, а затем их финансовые документы пройдут проверку, неизвестно. Да и система наказания нарушителей пока отсутствует. А значит высока вероятность того, что любая спорная либо конфликтная ситуация, возникшая в этот период, посеет ещё большую напряженность в мире белорусского футбола.