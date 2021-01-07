СМИ: В Белоруссии намерены ввести потолок зарплат футболистов

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Ассоциация Белорусская федерация футбола (АБФФ) намерена ввести потолок зарплат для игроков и тренеров команд.
СМИ: В Белоруссии намерены ввести потолок зарплат футболистов
  • РИА Новости

Как сообщает Tribuna, руководство АБФФ уже начало обсуждение с клубами введение зарплатного лимита.

Планируется, что максимальный размер ежемесячной зарплаты без учёта премиальных выплат составит 15 тысяч белорусских рублей. При этом максимальную зарплату клубам будет разрешено платить лишь игрокам национальной сборной, а также троим легионерам. Общий потолок ежемесячной зарплаты не должен превышать 150 тыс. белорусских рублей.

Максимальная зарплата главного тренера (без учёта премий) не должна превышать 8 тыс. белорусских рублей.

Также планируется установить максимальные значения премиальных выплат, которые будет разрешено выплачивать игрокам и тренерам клубов.

Ранее сообщалось, что Олег Матыцин высказался о лимите на легионеров в российском футболе.

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