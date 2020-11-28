Солигорский «Шахтёр» во второй раз в истории стал чемпионом Белоруссии по футболу

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По итогам матчей заключительного 30-го тура чемпионата Белоруссии по футболу среди команд Высшей лиги солигорский «Шахтёр» стал победителем национального первенства.
Солигорский «Шахтёр» во второй раз в истории стал чемпионом Белоруссии по футболу
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Это стало возможным благодаря победе «Шахтёра» над «Минском» со счётом 4:2, а также ничейному исходу матча БАТЭ и минского «Динамо» (0:0).

Таким образом, «Шахтёр», набрав 59 очков, стал чемпионом Белоруссии по футболу. БАТЭ с 58 очками занял второе место, а «Торпедо-БелАЗ» — третье.

В прошлый раз «Шахтёр» выигрывал чемпионат в сезоне 2005 года. В активе команды шесть вторых и восемь третьих мест по итогам чемпионатов.

Ранее Виктор Гончаренко заявил, что не поддерживает решение Ильи Шкурина не играть за сборную Белоруссии.

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