Гончаренко: решение Шкурина не играть за сборную Белоруссии я не поддерживаю

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Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, как относится к решению нападающего его команды Ильи Шкурина отказаться выступать за сборную Белоруссии до смены власти в стране.
Гончаренко: решение Шкурина не играть за сборную Белоруссии я не поддерживаю
  • © pfc-cska.com

«Решение не играть за сборную абсолютно не поддерживаю. И я не беру сейчас политику. Век футболиста очень короткий. Его решение не играть я абсолютно не поддерживаю. В моём понимании Шкурин приезжает играть для простого мужика, который приходит с завода посмотреть на национальную команду. Привязывать сюда политическую составляющую… Она может быть разной. Ты должен играть для болельщика, а не для главного тренера, главы федерации или президента страны. Это моя оценка», — сказал Гончаренко в интервью Нобелю Арустамяну.

Шкурин отказался выступать за сборную Белоруссии до смены власти в стране.

Ранее были названы претенденты на награду лучшему молодому игроку России.

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