Названы претенденты на награду лучшему молодому игроку России

Детская футбольная лига объявила номинантов традиционной премии «Первая пятёрка», которая вручается лучшему молодому игроку чемпионата России (до 21 года).

В список номинантов попали: Артём Голубев («Уфа»), Данил Глебов («Ростов»), Игорь Дивеев, Константин Марадишвили (оба — ЦСКА), Роман Евгеньев («Динамо»), Станислав Магкеев («Локомотив»), Павел Маслов и Наиль Умяров (оба — «Спартак»), а также Даниил Уткин («Краснодар»).

В голосовании по определению лучшего футболиста примут участие 100 человек: руководители Российского футбольного союза, Российской премьер-лиги, клубов, тренеры сборных России, эксперты и представители СМИ. Они должны будут определить из списка номинантов пятёрку лучших, расставив их по местам.

Ранее полузащитник «Локомотива» Баринов рассказал об интересе зарубежных клубов.