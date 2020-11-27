Полузащитник «Локомотива» Баринов рассказал об интересе зарубежных клубов

Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал о трансферных предложениях из Европы.

«Летом были предложения из Европы. С агентом напрямую выходили на связь — приезжали, обсуждали. Травма сыграла большую роль, но и в настоящее время связь поддерживается с теми, кто интересовался. Я думаю, в будущем всё получится. Активнее всего интересуются в Германии, но мечта — это Англия. Там все куются, кусаются. Но если честно, даже не задумываясь, поеду в Германию или Италию. Англия — это самая высокая планка! Было бы здорово перейти в клуб, который сразу играет в еврокубках. Но лучше начать со средней команды: там тебя могут заметить, и ты уже перейдёшь в серьёзную команду. Я себе никаких барьеров не ставлю: будут приглашать — будем обсуждать», — сказал Баринов «Чемпионату»

В матче четвёртого тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (1:2) футболист получил травму и был заменён. Медицинское обследование выявило у Баринова разрыв крестообразной связки.

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