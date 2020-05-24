Болельщики «Ислочи» подготовили баннер с Ургантом

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Фанаты белорусской «Ислочи» продемонстрировали баннер, посвящённый российскому телеведущему Ивану Урганту.
Болельщики «Ислочи» подготовили баннер с Ургантом
  • РИА Новости

Ранее шоумен заявил о том, что болеет за эту команду в чемпионате Белоруссии.

Данное заявление ультрас обыграли в своём перформансе во время матча 10-го тура с «Энергетиком-БГУ».

«Я болею за «Ислочь». А ты?» — написано на плакате с изображением Урганта.

Ранее сообщалось, что гол футболиста с паспортом России Эдуарда Лёвена помог «Аугсбургу» победить «Шальке».

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