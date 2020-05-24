Болельщики «Ислочи» подготовили баннер с Ургантом
- РИА Новости
Ранее шоумен заявил о том, что болеет за эту команду в чемпионате Белоруссии.
Данное заявление ультрас обыграли в своём перформансе во время матча 10-го тура с «Энергетиком-БГУ».
«Я болею за «Ислочь». А ты?» — написано на плакате с изображением Урганта.
На матче против «Энергетика-БГУ» наши болельщики посвятили баннер известному поклоннику «Ислочи» Ивану Урганту 😉#фкислочь#fcisloch#ислочьэнергетикбгуpic.twitter.com/5GKE5gfgJb— ФК «Ислочь» 🐺 (@fcisloch) May 23, 2020
Ранее сообщалось, что гол футболиста с паспортом России Эдуарда Лёвена помог «Аугсбургу» победить «Шальке».