«На МЧМ все бьются до последнего»: Каменский о поражении России от Чехии и матче с Австрией

У сборной России на старте молодёжного чемпионата мира получается не всё, но в дальнейшем она будет прибавлять. Об этом заявил в интервью RT олимпийский чемпион Валерий Каменский. По его словам, в матчах с более сильными соперниками команда будет смотреться увереннее. Также обладатель Кубка Стэнли предположил, что тренерский штаб Игоря Ларионова пойдёт на эксперименты во встрече с Австрией, и объяснил, почему отечественные хоккеисты испытывают проблемы при игре в большинстве.

«Медленно вкатываемся, сказывается нервозность»

— После поражения от Чехии сборная России остаётся одним из фаворитов МЧМ?

— Отечественные хоккеисты всегда претендуют на золотые медали и борются за самые высокие места на любых соревнованиях. Что касается поражения от чехов, то такое случается. Ребята в целом действовали хорошо, могли забросить, но не вышло. Посмотрим, что будет дальше. В любом случае команда собралась играющая, и видно, что она настроена побеждать.

— Почему россияне испытывают проблемы на старте турнира? Ведь, казалось, они должны быть готовы лучше остальных.

— Думаю, всё связано в первую очередь с высоким уровнем соперников. Здесь все бьются до последнего. Как вы видите, канадцы тоже с трудом одолели Словакию. Это же молодёжный чемпионат мира, а юные хоккеисты достаточно эмоциональны. Здесь все хотят выиграть, показать себя. Отсюда такое начало.

— Что вам нравится в действиях сборной России?

— Отмечу комбинационную игру подопечных Игоря Ларионова, а также самоотдачу ребят. Да, есть какие-то погрешности. Например, наблюдаются проблемы при игре в большинстве. Над этим компонентом нужно работать и забивать больше — тогда команда станет ещё сильнее. А так видно, что настрой боевой и на льду отдаются все силы.

— Чем можно объяснить плохую реализацию большинства?

— Пока просто не идёт, что-то не получается. Такое случается в хоккее. Вроде бы разыгрывают шайбу неплохо, но не хватает решающего действия, завершения. Уверен, в сборной пытаются решить эту проблему, у тренерского штаба есть свои наработки.

— Однако сборная России — одна из худших на турнире по реализации большинства. На прошлом МЧМ с этим компонентом также возникли проблемы. Почему это происходит?

— Медленно вкатываемся в соревнования, но считаю, что потом разойдёмся. Сказывается нервозность на старте. К тому же из-за пандемии коронавируса нынешний чемпионат является в своём роде уникальным. Это тоже влияет. Ребята только сыгрываются, но проведут ещё две-три встречи, и всё наладится.

«Главное — старание и работа над своими недочётами»

— Как вообще отечественной команде противостоять соперникам с насыщенной обороной?

— У Игоря Николаевича всё-таки за плечами огромный опыт. Так что он разберётся в этой ситуации и подскажет своей команде, как правильно взламывать защиту.

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— Иностранные эксперты обратили внимание, что при большинстве сразу четыре российских хоккеиста находятся за синей линией и только один расположен у ворот. Чем можно объяснить такую тактику?

— Это вопрос к штабу Ларионова. Наши тренеры ждут, что подобные действия принесут успех, и им не нужно слушать комментарии со стороны. Есть наработка внутри команды. Пока не до конца получается, но это дело времени.

— На ваш взгляд, почему пока не удаётся проявить себя хоккеистам, которые перед турниром считались лидерами команды, — Василию Подколзину, Родиону Амирову и Егору Чинахову?

— Прошло всего две игры. Именно сейчас наступает пора самых ответственных матчей, и те, у кого ещё не вышло показать себя, сделают это. А свой высочайший уровень они уже демонстрировали. Главное — старание и работа над своими недочётами. Теперь необходимо будет играть ещё сильнее, что придаст больше стимула.

— То есть проблемы с реализацией — скорее стечение обстоятельств?

— Естественно. Это только начало турнира. Все хотят выделиться, показать себя, оставляют на льду много эмоций. Но в дальнейшем сборная России немного остепенится и продемонстрирует то мастерство, которое есть у хоккеистов команды. Тогда помогут и тактические наработки.

— Пойдёт ли тренерский штаб сборной на изменения в составе звеньев в матче с Австрией? Ведь эта игра последняя, в которой можно экспериментировать.

— Конечно, это генеральная репетиция перед более важными встречами, которые будут влиять на исход чемпионата. Считаю, в ней тренерский штаб использует все возможности, чтобы максимально прочувствовать сочетания звеньев, попробует переставлять защитников местами, поменяет тактику. Хотя это такая же рядовая игра, и на неё тоже необходимо настроиться. Никто ведь не хочет проигрывать, поэтому нужно выходить и показывать свой хоккей.

— Можно ли сказать, что матч с Австрией может вернуть некоторую уверенность россиянам в преддверии противостояния Швеции?

— Это касается каждой встречи. Даже если она была проиграна, можно оценить свои слабые и сильные стороны. Появляется вариант что-то исправить. Чем больше матчей, тем больше опыта. Благодаря этому у команды есть возможность подойти к ключевым противостояниям лучше готовой. Главное — сделать верные выводы.

«Матчи с сильными соперниками всегда складываются легче»

— После поражения от Чехии у вас не появилось опасений за будущее сборной России? Ведь шведы, с которыми подопечным Ларионова предстоит встретиться, начали турнир очень уверенно и тех же чехов разгромили со счётом 7:1.

— Тренеры разберут все сильные и слабые стороны скандинавов и постараются сыграть на них. Повторюсь, каждый матч учит тому, как стать лучше в следующем. Становится понятно, в чём нужно прибавлять.

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— Не кажется ли вам, что России проще играть с командами, которые сами проповедуют атакующий хоккей, как Швеция?

— На мой взгляд, матчи с сильными соперниками всегда складываются легче. Ведь приходится настраиваться на все 100%. Более того, с ними интереснее играть и побеждать. Однако считаю, что на чемпионате мира нет слабых команд. Это уже показал старт турнира. Во всех встречах нужно демонстрировать свою игру, над постановкой которой и велась работа. Тогда и появится результат. Причём мы славимся своим хоккеем, не раз доказывали, что он приносит победы. Поэтому точно не стоит ни под кого подстраиваться.

— Никогда? Чехи же это сделали в матче с Россией и добились успеха.

— Мы играли практически в одной зоне и не забили. Что поделать, такое случается. Это небольшой щелчок по носу, урок для тренерского штаба. Ошибки будут разобраны, а в тактику привнесут новые нюансы.

— Может ли психологическое давление повлиять на подопечных Ларионова? Всё же в случае поражения от Швеции существует риск выйти в плей-офф только с четвёртого места в группе.

— Думаю, на ситуацию в команде смотрят поступательно и выходят на лёд ради победы в каждой игре. Нельзя разделять соперников на слабых и сильных. Чем дальше продвигается турнир, тем ответственнее нужно подходить к противостояниям, накал борьбы ставится выше. Это естественное явление мирового первенства, поэтому везде следует выкладываться на полную силу. В хоккее всегда побеждает сильнейший, а нашей команде по плечу одолеть любого.

— Если говорить о четвертьфинале, с кем было бы лучше всего встретиться сборной России на этой стадии?

— Опять же с любым оппонентом нужно показывать свой хоккей, а не думать, кто более удобен. Вообще, нет такого понятия — «комфортный соперник». Существуют только какие-то статистические данные, но никогда не знаешь, что будет завтра. Невозможно рассчитывать на что-то или гадать, особенно когда дело касается чемпионата мира. Различные предположения к результату не приведут.

— Тем не менее можете обнадёжить российских фанатов хоккея и сказать, что команда будет прибавлять в любом случае?

— Определённо, мы ждём этого. Собственно, к турниру обычно и подходят таким образом, чтобы прогрессировать постепенно, а к финалу уже быть готовыми максимально. В любом случае мы приезжаем на соревнования выиграть все матчи и порадовать своих болельщиков.