Ларионов обеспокоен отсутствием голов у сборной России в матче МЧМ с Чехией

Короткая ссылка
Главный тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов прокомментировал поражение от национальной команды Чехии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею среди игроков до 20 лет (U20).
Ларионов обеспокоен отсутствием голов у сборной России в матче МЧМ с Чехией
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Не может не беспокоить, что мы второй раз с учётом товарищеского матча с канадцами не забросили ни одной шайбы. Очень много бросков было сегодня блокировано, не доводим шайбу до ворот, в ближайшие полтора дня эти вещи нужно усилить. В дальнейших матчах постараемся действовать разнообразнее и сделать больший акцент на игру у ворот», — приводит слова Ларионова ТАСС.

Он отметил, что не будет сильно ругать защитников Шакира Мухамадуллина и Даниила Чайку за результативные ошибки на чужой синей линии.

«Может быть, и к счастью, что ошибки защитников на синей линии случились сегодня, а не в плей-офф. Ребята знают, что они немножко недоработали. Мы верим в каждого игрока, вместе выигрываем, вместе проигрываем», — добавил специалист.

Сборная России проиграла Чехии со счётом 0:2, не сумев забросить ни одной шайбы в матче МЧМ впервые с 2012 года.

Ранее Ян Кузнецов заявил, что матч с Чехией должен стать хорошим уроком для молодёжной сборной России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить