Ларионов обеспокоен отсутствием голов у сборной России в матче МЧМ с Чехией

Главный тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов прокомментировал поражение от национальной команды Чехии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею среди игроков до 20 лет (U20).

«Не может не беспокоить, что мы второй раз с учётом товарищеского матча с канадцами не забросили ни одной шайбы. Очень много бросков было сегодня блокировано, не доводим шайбу до ворот, в ближайшие полтора дня эти вещи нужно усилить. В дальнейших матчах постараемся действовать разнообразнее и сделать больший акцент на игру у ворот», — приводит слова Ларионова ТАСС.

Он отметил, что не будет сильно ругать защитников Шакира Мухамадуллина и Даниила Чайку за результативные ошибки на чужой синей линии.

«Может быть, и к счастью, что ошибки защитников на синей линии случились сегодня, а не в плей-офф. Ребята знают, что они немножко недоработали. Мы верим в каждого игрока, вместе выигрываем, вместе проигрываем», — добавил специалист.

Сборная России проиграла Чехии со счётом 0:2, не сумев забросить ни одной шайбы в матче МЧМ впервые с 2012 года.

Ранее Ян Кузнецов заявил, что матч с Чехией должен стать хорошим уроком для молодёжной сборной России.