Хоккеист Кузнецов заявил, что матч с Чехией должен стать хорошим уроком для молодёжной сборной России

Защитник молодёжной сборной России Ян Кузнецов прокомментировал поражение от национальной команды Чехии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею среди игроков до 20 лет (U20).

«Суперопасных моментов мы сегодня не создали, этот матч должен стать хорошим уроком для команды. Не сюрприз, что чехи играют в таком стиле на международных турнирах. Они ловят шайбу на себя, а нам где-то не хватило момента. Надо бросать мимо игроков. Раз они играют высоко, значит, надо было спускать пониже. Мы старались, но не пошло. Надо продолжать работать», — приводит слова Кузнецова «Чемпионат».

Он отметил, что больше половины бросков от синей линии в исполнении игроков сборной России было заблокировано чешской обороной.

«У чехов было больше моментов, глупо говорить, что мы их перебросали. Нужно наводить порядок в обороне, потому что чехи создали моменты и реализовали их», — добавил защитник.

Сборная России проиграла Чехии со счётом 0:2. Для подопечных Игоря Ларионова это первое поражение на турнире.

Ранее Егор Спиридонов рассказал, чего не хватило сборной России в матче с Чехией на МЧМ.