Хоккеист Кузнецов заявил, что матч с Чехией должен стать хорошим уроком для молодёжной сборной России

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Защитник молодёжной сборной России Ян Кузнецов прокомментировал поражение от национальной команды Чехии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею среди игроков до 20 лет (U20).
Хоккеист Кузнецов заявил, что матч с Чехией должен стать хорошим уроком для молодёжной сборной России
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«Суперопасных моментов мы сегодня не создали, этот матч должен стать хорошим уроком для команды. Не сюрприз, что чехи играют в таком стиле на международных турнирах. Они ловят шайбу на себя, а нам где-то не хватило момента. Надо бросать мимо игроков. Раз они играют высоко, значит, надо было спускать пониже. Мы старались, но не пошло. Надо продолжать работать», — приводит слова Кузнецова «Чемпионат».

Он отметил, что больше половины бросков от синей линии в исполнении игроков сборной России было заблокировано чешской обороной.

«У чехов было больше моментов, глупо говорить, что мы их перебросали. Нужно наводить порядок в обороне, потому что чехи создали моменты и реализовали их», — добавил защитник.

Сборная России проиграла Чехии со счётом 0:2. Для подопечных Игоря Ларионова это первое поражение на турнире.

Ранее Егор Спиридонов рассказал, чего не хватило сборной России в матче с Чехией на МЧМ.

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