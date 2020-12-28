Спиридонов рассказал, чего не хватило сборной России в матче с Чехией на МЧМ

Нападающий молодёжной сборной России Егор Спиридонов прокомментировал поражение от национальной команды Чехии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею среди игроков до 20 лет (U20).

«Нам не хватило остроты у чужих ворот. Надо больше бросать по воротам, закрывать вратаря. В большинстве у нас были моменты, но чехи всё ловили на себя, плюс вратарь у них хорошо сыграл», — приводит слова Спиридонова «Чемпионат».

Сборная России проиграла Чехии со счётом 0:2. Для подопечных Игоря Ларионова это потерпели первое поражение на турнире.

Ранее сообщалось, что российские хоккеисты не забросили ни одной шайбы в матче МЧМ впервые за восемь лет.