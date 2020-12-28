Спиридонов рассказал, чего не хватило сборной России в матче с Чехией на МЧМ

Короткая ссылка
Нападающий молодёжной сборной России Егор Спиридонов прокомментировал поражение от национальной команды Чехии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею среди игроков до 20 лет (U20).
Спиридонов рассказал, чего не хватило сборной России в матче с Чехией на МЧМ
  • РИА Новости

«Нам не хватило остроты у чужих ворот. Надо больше бросать по воротам, закрывать вратаря. В большинстве у нас были моменты, но чехи всё ловили на себя, плюс вратарь у них хорошо сыграл», — приводит слова Спиридонова «Чемпионат».

Сборная России проиграла Чехии со счётом 0:2. Для подопечных Игоря Ларионова это потерпели первое поражение на турнире.

Ранее сообщалось, что российские хоккеисты не забросили ни одной шайбы в матче МЧМ впервые за восемь лет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить