Кожевников о матче МЧМ с Чехией: столько брака в передачах и бросках я вижу в первый раз

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников прокомментировал поражение молодёжной сборной России от национальной команды Чехии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею среди игроков до 20 лет (U20).

«Я же говорил, если они ответственно будут подходить к игре, то смогут победить, но занимались весь матч академизмом. Столько брака в передачах и бросках я вижу в первый раз. Удивило, что никто не взял на себя роль лидера. За три периода чехи свою тактику не поменяли, стояли забором, и мы ничего им не предложили. Пасы всё время встык, неточные, даже по пустому льду ошибались. Это был день кошмара в передачах. Защитники стояли за воротами, пас небыстрый, можно было начать атаку, но нет. Может, у них такое задание было, не знаю», — приводит слова Кожевникова «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что не считает, что российская команда расслабилась после победы над США, но в матче с Чехией россияне играли излишне академично.

«Глаза только не горели, сидели грустные ещё до того, как счёт стал 0:2. Как будто сыграли уже восемь матчей, уставшие психологически. Возможно, в этом проблема. Хорошо, что в начале это произошло. Как-то теперь надо на шведов настраиваться. В четвертьфинал мы всё равно попадём. Только на канадцев бы не выйти, у них группа не такая сильная, как у нас», — добавил Кожевников.

Сборная России проиграла Чехии со счётом 0:2, не сумев забросить ни одной шайбы в матче МЧМ впервые с 2012 года.

Ранее Владислав Третьяк высказал мнение, что хоккеисты молодёжной сборной России недооценили команду Чехии.