Третьяк считает, что хоккеисты молодёжной сборной России недооценили команду Чехии

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Глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал поражение молодёжной сборной России от национальной команды Чехии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею среди игроков до 20 лет (U20).
Третьяк считает, что хоккеисты молодёжной сборной России недооценили команду Чехии
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«Поражение для всех неожиданное, но хоккей есть хоккей. Хочу сказать, что команда была не заряжена на победу. Каждый думал, что сейчас мы выиграем, и не было 100% отдачи, игра выглядела с нашей стороны академичной. Чего-то не хватило в завершающей фазе: много ошибок, надо было изнутри из себя всё доставать, и все игры на этом чемпионате ещё раз показывают, что каждый матч является финалом», — приводит слова Третьяка ТАСС.

Он отметил, что после победы над сборной США в первом матче российская команда была уверена, что сумеет обыграть чехов если не в первом, то в третьем периоде.

«Не хватило огонька в глазах, не на 100% вышли, каждый подумал, что и так победим, что у нас все слаженные звенья и хороший вратарь. Чуть недооценили соперника, и это сказалось на игре», — добавил Третьяк.

Сборная России проиграла Чехии со счётом 0:2, не сумев забросить ни одной шайбы в матче МЧМ впервые с 2012 года.

Ранее сообщалось, что Игорь Ларионов сравнил тактику чешских хоккеистов с игрой сборной России по футболу в матче ЧМ-2018 с Испанией.

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