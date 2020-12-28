Третьяк считает, что хоккеисты молодёжной сборной России недооценили команду Чехии

Глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал поражение молодёжной сборной России от национальной команды Чехии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею среди игроков до 20 лет (U20).

«Поражение для всех неожиданное, но хоккей есть хоккей. Хочу сказать, что команда была не заряжена на победу. Каждый думал, что сейчас мы выиграем, и не было 100% отдачи, игра выглядела с нашей стороны академичной. Чего-то не хватило в завершающей фазе: много ошибок, надо было изнутри из себя всё доставать, и все игры на этом чемпионате ещё раз показывают, что каждый матч является финалом», — приводит слова Третьяка ТАСС.

Он отметил, что после победы над сборной США в первом матче российская команда была уверена, что сумеет обыграть чехов если не в первом, то в третьем периоде.

«Не хватило огонька в глазах, не на 100% вышли, каждый подумал, что и так победим, что у нас все слаженные звенья и хороший вратарь. Чуть недооценили соперника, и это сказалось на игре», — добавил Третьяк.

Сборная России проиграла Чехии со счётом 0:2, не сумев забросить ни одной шайбы в матче МЧМ впервые с 2012 года.

Ранее сообщалось, что Игорь Ларионов сравнил тактику чешских хоккеистов с игрой сборной России по футболу в матче ЧМ-2018 с Испанией.