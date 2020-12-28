Третьяк считает, что хоккеисты молодёжной сборной России недооценили команду Чехии
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- РИА Новости
«Поражение для всех неожиданное, но хоккей есть хоккей. Хочу сказать, что команда была не заряжена на победу. Каждый думал, что сейчас мы выиграем, и не было 100% отдачи, игра выглядела с нашей стороны академичной. Чего-то не хватило в завершающей фазе: много ошибок, надо было изнутри из себя всё доставать, и все игры на этом чемпионате ещё раз показывают, что каждый матч является финалом», — приводит слова Третьяка ТАСС.
Он отметил, что после победы над сборной США в первом матче российская команда была уверена, что сумеет обыграть чехов если не в первом, то в третьем периоде.
«Не хватило огонька в глазах, не на 100% вышли, каждый подумал, что и так победим, что у нас все слаженные звенья и хороший вратарь. Чуть недооценили соперника, и это сказалось на игре», — добавил Третьяк.
Сборная России проиграла Чехии со счётом 0:2, не сумев забросить ни одной шайбы в матче МЧМ впервые с 2012 года.
Ранее сообщалось, что Игорь Ларионов сравнил тактику чешских хоккеистов с игрой сборной России по футболу в матче ЧМ-2018 с Испанией.