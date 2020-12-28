Ларионов сравнил тактику чешских хоккеистов с игрой сборной России по футболу в матче ЧМ-2018 с Испанией

Главный тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов высказал мнение о тактике игроков национальной команды Чехии в матче с его подопечными на групповом этапе чемпионата мира по хоккею среди игроков до 20 лет (U20).

«Сборная Чехии сегодня сыграла по тому же плану, как сборная России по футболу в матче с испанцами на чемпионате мира. Очень сложно пробиться через такую насыщенную оборону. В такой ситуации наши голы должны были идти после бросков с дальней дистанции, а мы должны были искать отскоки. Вратарь видел многие моменты, во многом из-за этого мы не увидели голов», — приводит слова Ларионова ТАСС.

Сборная России проиграла Чехии со счётом 0:2, не сумев забросить ни одной шайбы в матче МЧМ впервые с 2012 года.

Ранее Ларионов заявил, что обеспокоен отсутствием голов в исполнении сборной России в матче МЧМ с Чехией.