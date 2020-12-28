Житник: Ларионов в молодёжной сборной возрождает классический советский хоккей

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Олимпийский чемпион по хоккею Алексей Житник высказал мнение об игре молодёжной сборной России под руководством главного тренера Игоря Ларионова.
Житник: Ларионов в молодёжной сборной возрождает классический советский хоккей
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«Кого выделяю у сборной России? Тренера Игоря Ларионова. Много говорят, что он возрождает классический советский хоккей, построенный на контроле шайбы, комбинациях и атакующей игре. Кто-то этому даже удивляется, ведь в последние десятилетия хоккей в России стал более простым и закрытым», — приводит слова Житника Russia Hockey.

Он отметил, что очень внимательно следит за КХЛ и что в лиге многие команды играют просто и от обороны, иногда просматривается и классический «откат».

«Так что удивление понятно. Мне бросилось в глаза, что сборная Ларионова, наоборот, действует очень активно, не отказывается от шайбы, стремится брать её под контроль. В таком стиле Игорь играл в СССР, а потом перенёс его на НХЛ. Ничего удивительного», — добавил Житник.

На групповом этапе чемпионата мира по хоккею среди игроков до 20 лет (U20) 2021 года сборная России уже провела два матча — победила команду США (5:3) и проиграла сборной Чехии (0:2).

Ранее сообщалось, что российские хоккеисты не забросили ни одной шайбы в матче МЧМ впервые за восемь лет.

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