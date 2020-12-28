Тренер сборной Чехии прокомментировал победу над Россией на МЧМ по хоккею

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Главный тренер молодёжной сборной Чехии Карел Млейнек прокомментировал победу своих подопечных над национальной командой России в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею среди игроков до 20 лет (U20).
Тренер сборной Чехии прокомментировал победу над Россией на МЧМ по хоккею
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«Дисциплина — ключевой залог успеха. Хотя пару ненужных удалений мы всё равно получили. Это был нелёгкий матч для нас, но все сделали свою работу. Можно сказать, что сегодня мы отработали на все 100%», — приводит слова Млейнека Idnes.

Сборная Чехии победила Россию со счётом 2:0, не позволив российской команде забросить ни одной шайбы в матче МЧМ впервые с 2012 года.

Ранее Владислав Третьяк высказал мнение, что хоккеисты молодёжной сборной России недооценили команду Чехии.

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