Николишин не видит ничего страшного в поражении России от Чехии в матче МЧМ
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«Ничего страшного не произошло, это только групповой этап. Проиграли в характере в первую очередь: чехи вышли как на последний бой, а мы — на вторую игру. Они были злее во всех единоборствах, в желании победить. Вопрос к тренерам, что нужно менять в игре, чтобы взламывать такую оборону. Они имеют в руках такой материал, и им виднее», — приводит слова Николишина Sport24.
Он отметил, что чехи продемонстрировали типичную для себя игру.
«Они отлично оборонялись, отдали нам пространство и сконцентрировались на игре под воротами. Для взлома такой обороны нужно её растянуть, чтобы были бреши в ней, и внутри искать, а мы всё по периметру делали. Дело не в недонастрое. Мы были не готовы к тому, что чехи выстроят такой забор», — добавил Николишин.
Сборная России проиграла Чехии со счётом 0:2, не сумев забросить ни одной шайбы в матче МЧМ впервые с 2012 года.
Ранее Владислав Третьяк высказал мнение, что хоккеисты молодёжной сборной России недооценили команду Чехии.