Николишин не видит ничего страшного в поражении России от Чехии в матче МЧМ

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2002 года по хоккею Андрей Николишин прокомментировал поражение молодёжной сборной России от национальной команды Чехии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею среди игроков до 20 лет (U20).

«Ничего страшного не произошло, это только групповой этап. Проиграли в характере в первую очередь: чехи вышли как на последний бой, а мы — на вторую игру. Они были злее во всех единоборствах, в желании победить. Вопрос к тренерам, что нужно менять в игре, чтобы взламывать такую оборону. Они имеют в руках такой материал, и им виднее», — приводит слова Николишина Sport24.

Он отметил, что чехи продемонстрировали типичную для себя игру.

«Они отлично оборонялись, отдали нам пространство и сконцентрировались на игре под воротами. Для взлома такой обороны нужно её растянуть, чтобы были бреши в ней, и внутри искать, а мы всё по периметру делали. Дело не в недонастрое. Мы были не готовы к тому, что чехи выстроят такой забор», — добавил Николишин.

Сборная России проиграла Чехии со счётом 0:2, не сумев забросить ни одной шайбы в матче МЧМ впервые с 2012 года.

Ранее Владислав Третьяк высказал мнение, что хоккеисты молодёжной сборной России недооценили команду Чехии.