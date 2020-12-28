«Весь матч занимались академизмом»: что говорили после поражения сборной России от Чехии на МЧМ-2021 по хоккею

План хоккейной команды Чехии на матч с россиянами был похож на подход, который тренерский штаб Станислава Черчесова применил во встрече с Испанией на ЧМ-2018 по футболу. Такое мнение выразил наставник сборной России Игорь Ларионов после поражения в рамках группового этапа молодёжного первенства планеты. Специалист объяснил, что именно не получалось у его подопечных, однако не стал критиковать лидеров команды за неудачную игру. При этом глава ФХР Владислав Третьяк предположил, что на результате сказалась недооценка соперника, а двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников посетовал на излишний академизм в игре сборной РФ.

Поражение сборной России от команды Чехии на молодёжном чемпионате мира по хоккею стало крайне неприятным как минимум по двум причинам. Во-первых, подопечные Игоря Ларионова потеряли важнейшие очки и осложнили себе борьбу за первое место в группе, а также с большой долей вероятности упустили возможность получить наивысший посев в плей-офф, а во-вторых, обнажили имеющиеся проблемы в противостоянии соперникам, которые исповедуют оборонительный стиль игры.

Россияне не смогли взломать оборону противника и впервые за почти девять лет покинули лёд без заброшенных шайб в матче МЧМ. В последний раз это произошло во встрече со шведами в финале турнира 2012 года, когда всё решил гол Мики Зибанежада.

Комментируя неудачу в игре с чехами, наставник российской дружины определил причины поражения и заверил, что тренерский штаб совместно с хоккеистами проведёт работу над ошибками.

«Что пошло не так? Мы столкнулись с первым препятствием. Чехи показали отличный оборонительный и организованный хоккей. Поговорили с ребятами после матча. У нас будет время, чтобы проанализировать игру завтра. Мы не беспокоимся об атаке или самоотдаче, но нам надо быть более нацеленными на ворота. Надо доводить шайбу до них, быть первыми на отскоках, забрасывать «грязные» шайбы», — цитирует Ларионова «Чемпионат».

В преддверии матча с Чехией главный тренер произвёл ряд перестановок в звеньях, оставив без изменений лишь четвёртое сочетание. Однако эти преобразования не позволили добиться результата, из-за чего уже в ходе встречи Ларионову пришлось вновь прибегнуть к экспериментам.

«Мы сделали небольшие перестановки, попробовали разные сочетания. К сожалению, много бросков было блокировано — 25 или 26», — констатировал специалист.

Россиянам постоянно приходилось преодолевать массированную оборону чехов, а в последние минуты игры подопечные Карела Млейнека буквально заперлись на своей трети площадки. Это дало Ларионову повод сравнить данный матч с одним из поединков последнего чемпионата мира по футболу.

«Можно привести аналогию со сборной России по футболу в матче с Испанией на ЧМ-2018. Такого плана сегодня была Чехия, которая построила очень плотную оборону в своей и средней зоне, отдала периметр. Мы пытались выводить защитников на бросок, потому что пробиться сквозь пятерых игроков очень сложно. Сегодня голы должны были идти именно с дальней дистанции, чтобы была помеха вратарю, чтобы мы могли получить отскоки», — отметил Ларионов.

Отдельно наставника попросили оценить выступление номинальных лидеров сборной России. В первых двух встречах Василий Подколзин, Родион Амиров и Егор Чинахов на троих набрали всего два балла за результативность.

«В КХЛ есть 60 матчей, чтобы наказать игрока. Здесь нет времени, чтобы кого-то сажать или наказывать. Вопрос в том, чтобы найти подход к этим игрокам. У меня нет претензий по отдаче. Всё идёт через игру. Может быть, матч с Австрией позволит им получить уверенность, забить голы», — ответил Ларионов.

«Что касается того, что им надо в кого-то врезаться, то они играют в тело. Для нашей команды непривычно, когда соперник отдаёт периметр и плотно играет в обороне. Мы контролировали шайбу в зоне атаки, создавали моменты для броска, но не было эпизодов, когда мы могли добить шайбу или подставить клюшку под бросок», — добавил специалист.

Кроме того, он не стал обвинять в поражении защитников Шакира Мухамадуллина и Даниила Чайку, ошибки которых привели к пропущенным голам. В обоих случаях за небрежностью хоккеистов следовали молниеносные контратаки, которые чехам удалось реализовать.

«Первый гол — минуту была осада ворот чешской команды, бросок попал в щитки нападающему, прошла контратака. К сожалению, такие вещи случаются. Может быть, к счастью, что это не произошло в финале турнира. Ошибаются все, даже великие защитники. Ребята знают, что они какие-то вещи недоработали. Мы не будем резко оценивать игру тех, кто сегодня ошибся, мы вместе проигрываем и вместе выигрываем. Мы верим в каждого игрока. Это неплохой урок, чтобы двигаться дальше и с позитивом выходить на следующие матчи», — сказал Ларионов.

Наставник также заверил, что тренерский штаб продолжит работать над игрой команды в большинстве, и оценил выступление голкипера Ярослава Аскарова, пропустившего пять голов в первых двух встречах.

«Он играет великолепно, мы не беспокоимся на его счёт. Сегодня оппонент создал несколько хороших моментов, забросил две хорошие шайбы. Не считая этого, он действовал надёжно. У нас нет вопросов к его игре», — заключил Ларионов.

По словам защитника Яна Кузнецова, российские хоккеисты имели серьёзные проблемы с креативом. Он остался недоволен качеством созданных моментов и выразил мнение, что иногда сборной стоит действовать немного прямолинейнее.

«Да, владели шайбой... Но чехи создавали лучшие моменты, лучше пасовали и много блокировали. Надо отдать должное. Это хороший урок для нас. Не думаю, что у нас были реально опасные моменты, у соперника их больше было... Надо было грузить на ворота больше и забить — не важно как, но забить... Спускать пониже шайбу, а не только сверху бросать», — приводит слова Кузнецова РИА Новости.

С ним согласился и Егор Спиридонов. Нападающий СКА выразил мнение, что российским хоккеистам стоило действовать немного агрессивнее в атаке.

«Остроты не хватало, нужно больше доводить шайбу до ворот, закрывать вратаря. В большинстве были моменты, чехи хорошо оборонялись. У меня был один шанс в самом начале игры, но не реализовал», — цитирует Спиридонова пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Настрой чешских хоккеистов наиболее ярко характеризуют слова автора второй шайбы Мартина Ланга. Форвард «Пльзени» признался, что свой гол он ценит гораздо меньше заблокированных бросков и помощи коллективу.

«Конечно, было непросто, и всё тело болит, но это ощущение победы. В следующем матче мы готовы сделать это снова. Прибавит ли это уверенности? Да, конечно. Нужно так же играть, каждый должен знать свою позицию и играть по системе», — сказал Ланг.

Своими эмоциями поделился и лучший игрок встречи по версии Международной федерации хоккея (IIHF) Лукаш Паржик. Голкипер признался, что «сухая» победа над Россией в дебютном матче на молодёжном первенстве подарила ему великолепные ощущения.

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«Мы здорово сыграли командно, парни хорошо мне помогали. Нужно сохранить этот фокус, эту концентрацию на следующие матчи. Что говорили в раздевалке перед встречей? Обращали внимание, что важно играть по системе. Нам это удалось», — сказал вратарь.

В России по-разному восприняли неудачное выступление команды во втором матче группового этапа. Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк назвал поражение неожиданным и упрекнул спортсменов в отсутствии заряженности на победу.

«Каждый думал, что сейчас мы выиграем, и не было 100%-ной отдачи, игра выглядела с нашей стороны академичной. Чего-то не хватило в завершающей фазе: много ошибок, надо было изнутри из себя всё доставать. И все игры на этом чемпионате ещё раз показывают, что каждый матч является финалом... Не хватило огонька в глазах, не на 100% вышли, каждый подумал, что и так победим, что у нас все слаженные звенья и хороший вратарь. Чуть недооценили соперника, и это сказалось на игре», — приводит слова Третьяка ТАСС.

Также трёхкратный олимпийский чемпион обратил внимание на проблемы с реализацией численного преимущества. На этом турнире россияне уже пять раз оказывались в большинстве, но ни разу не смогли поразить ворота соперника. По этому показателю они с австрийцами делят последнее место среди всех участников МЧМ.

«Даже Ларионов сам ответил, что оно (большинство. — RT) у нас слабое. А игра в неравных составах всё решает, и если нет наигранных схем, то очень трудно», — заключил Третьяк.

Вице-президент ФХР Роман Ротенберг был достаточно сдержан в своих оценках и напомнил, что чехи традиционно считаются неудобными соперниками для российских хоккеистов.

«Мне кажется, эта игра была очень похожа на матч прошлогоднего чемпионата мира, когда чехи обыграли нашу сборную со счётом 4:3. Они действовали грамотно тактически, создали максимально сложные условия для сборной России. Не удалось найти ключ к обороне соперника — к этим капканам, колючим проволокам, которые они выставили. Здесь важна дальнейшая работа тренерского штаба, много моментов, которые можно сейчас улучшить, чтобы побеждать в следующих матчах, учитывая плей-офф. Надо идти вперёд так, как было на прошлом чемпионате мира», — заявил Ротенберг РИА Новости.

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников был гораздо жёстче в своих оценках. По его словам, подопечным Ларионова не хватало решимости и агрессии, что в итоге привело к отсутствию голов.

«Я же говорил, если они ответственно будут подходить к игре, то смогут победить, но весь матч занимались академизмом. Столько брака в передачах и бросках я вижу в первый раз. Удивило, что никто не взял на себя роль лидера. За три периода чехи свою тактику не поменяли, стояли забором, а мы ничего им не предложили. Пасы всё время в стык, неточные, даже по пустому льду ошибались. Это был день кошмара в передачах. Защитники стояли за воротами, пас небыстрый, можно было начать атаку, но нет. Может, у них такое задание было, не знаю», — цитирует Кожевникова «Спорт-Экспресс».

Тем не менее он не согласился с тем, что причиной неудачи стала расслабленность после победы над командой США.

«Вроде не расслабились, сражались, но академизма было много. Глаза только не горели, сидели грустные ещё до того, как счёт стал 0:2. Как будто сыграли уже восемь матчей, уставшие психологически. Возможно, в этом проблема... Хорошо, что в начале это произошло. Как-то теперь надо на шведов настраиваться. В четвертьфинал мы всё равно попадём. Только на канадцев бы не выйти, у них группа не такая сильная, как у нас», — сказал Кожевников.