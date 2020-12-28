Чешский голкипер Паржик: мой первый матч на МЧМ — и сразу сухая победа над Россией

Голкипер молодёжной сборной Чехии Лукаш Паржик прокомментировал победу над национальной командой России в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею среди игроков до 20 лет (U20).

«Великолепные ощущения: мой первый матч на турнире — и сразу сухая победа над Россией. Мы здорово сыграли командно, парни хорошо мне помогали. Нужно сохранить этот фокус, эту концентрацию на следующие матчи. Парни играли просто здорово, эмоции переполняют, но, как я уже сказал, нам надо играть по системе и в следующих матчах», — приводит слова Паржика «Чемпионат».

Он отметил, что не может описать, как чешской команде удалось победить россиян.

«Я просто воображал, что это может произойти. Я счастлив и благодарен тренеру, что он дал мне шанс сыграть против русских. И конечно, я счастлив, что мы выиграли матч», — добавил голкипер.

Сборная Чехии победила Россию со счётом 2:0, не позволив российской команде забросить ни одной шайбы в матче МЧМ впервые с 2012 года.

Ранее Ян Кузнецов заявил, что матч с Чехией должен стать хорошим уроком для молодёжной сборной России.