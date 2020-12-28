Хоккеист Ланг о матче с Россией: самым важным было блокировать броски, всё тело болит, но это ощущение победы

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Нападающий молодёжной сборной Чехии Мартин Ланг прокомментировал победу над национальной командой России в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею среди игроков до 20 лет (U20).
Хоккеист Ланг о матче с Россией: самым важным было блокировать броски, всё тело болит, но это ощущение победы
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«Мне удалось забросить важную шайбу? Меня не волнуют голы. Самым важным было блокировать броски и помогать команде. Конечно, было непросто, всё тело болит, но это ощущение победы. В следующем матче мы готовы сделать это снова. Прибавит ли это в уверенности? Да, конечно. Нужно так же играть, каждый должен знать свою позицию и играть по системе», — приводит слова Ланга «Чемпионат».

Сборная Чехии победила Россию со счётом 2:0, не позволив российской команде забросить ни одной шайбы в матче МЧМ впервые с 2012 года.

Ранее сообщалось, что Игорь Ларионов сравнил тактику чешских хоккеистов с игрой сборной России по футболу в матче ЧМ-2018 с Испанией.

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