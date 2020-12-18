«Я сказала «да» с первого же дня нашей встречи»: Шарапова объявила о помолвке с британским бизнесменом Гилксом

Российская теннисистка Мария Шарапова сообщила о помолвке с 41-летним британским бизнесменом Александром Гилксом. Спортсменка призналась, что была уверена в своём выборе с первого дня знакомства. С радостным событием пару поздравили коллеги по сборной России Елена Веснина и Анастасия Павлюченко, а также звёзды кинематографа, музыки и моды.

Помолвка

Самая титулованная российская теннисистка Мария Шарапова, завершившая спортивную карьеру в начале 2020 года, на своей странице в Instagram сообщила о помолвке с британским бизнесменом Александром Гилксом.

«Я сказала «да» с первого же дня нашей встречи. Это был наш маленький секрет, не так ли?» — написала Шарапова, выложив совместное фото.

В свою очередь, новоиспечённый жених также поделился радостной новостью с подписчиками в социальных сетях.

«Спасибо, что сказала «да» и сделала меня очень-очень счастливым. Я хочу всю жизнь любить тебя и учиться у тебя», — признался Гилкс.

Как известно, Шарапова практически не рассказывает о своей личной жизни, хотя в разное время её связывали романтические отношения с музыкантом Адамом Левиным, баскетболистом Сашей Вуячичем и теннисистом Григором Димитровым. Поэтому о точной дате её знакомства с Гилксом ничего не известно, хотя можно предположить, что они познакомились на одном из светских мероприятий.

Впервые папарацци запечатлели пару в январе 2018 года в аэропорту Лос-Анджелеса. Затем они всё чаще начали появляться вместе на публике и делиться общими фотографиями в социальных сетях.

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А после поражения Шараповой в четвертьфинале US Open-2018 они вместе отправились на отдых, после чего уже ни у кого не осталось сомнений, что сердце теннисистки вновь занято. Кроме того, бизнесмена можно было заметить в VIP-ложе на некоторых крупных теннисных турнирах.

Стоит отметить, что в январе уже ходили слухи, что влюблённые решили узаконить отношения. Поводом послужила фотография, на которой на безымянном пальце Марии красовалось дорогое кольцо с бриллиантом. Многие поспешили поздравить пару с помолвкой, однако официального подтверждения не последовало.

В настоящий момент Гилкс является соучредителем венчурной студии Squared Circles, созданной в январе 2020-го, а также входит в совет правления Нью-Йоркской академии искусств. Ранее он руководил онлайн-аукционом и по версии некоторых изданий признавался одним из самых влиятельных людей в мире искусства.

Интересно, что жизнь британца ещё до знакомства с Шараповой была тесно связана с Россией. Его мать Робин Гилкс — преподаватель Оксфордского университета, специализирующаяся на Восточной Европе. Александр признавался, что с детства был знаком с русской литературой, а для лучшего понимания культуры России начал учить русский язык.

Ранее Гилкс был женат на популярном модном дизайнере Эдвин Эклствайт, более известной под псевдонимом Миша Нону. А Шарапова была помолвлена с Вуячичем, однако до свадьбы дело так и не дошло.

Новость о помолвке Гилкса и Шараповой быстро разлетелась, и многочисленные поклонники поспешили поздравить экс-первую ракетку мира. К ним присоединились теннисистки Анастасия Павлюченкова и Елена Веснина, а также звёзды мира спорта, моды, музыки и кино, включая актрис Хилари Суонк и Лили Коллинз.

Кроме того, к будущей невестке обратилась мать жениха Робин.

«Это так здорово! Добро пожаловать в нашу очень странную семью! С нетерпением жду возможности отпраздновать эту потрясающую новость как следует, а не издалека», — написала Гилкс в комментариях к посту Шараповой.

Активные тренировки и покупка ранчо

Несмотря на завершение карьеры, популярность Шараповой не идёт на спад. Так, по итогам 2020 года она заняла пятое место в списке самых упоминаемых спортсменок в Twitter, уступив лишь бывшим коллегам Наоми Осаке и Серене Уильямс, футболисткам Меган Рапино и Алекс Морган, гимнастке Симоне Байлс и фигуристке Юне Ким. Кроме того, в конце октября пятикратная победительница турниров Большого шлема в очередной раз вошла в список 100 самых сексуальных россиянок.

При этом экс-спортсменка не позволяет себе расслабляться и регулярно рассказывает подписчикам о своих тренировках. Так, к новогодним праздникам она начала готовиться уже в середине ноября, опубликовав забавное видео интенсивных занятий под популярные рождественские мелодии.

«Слишком рано для рождественских мелодий? Упс. Просто готовлю организм к поеданию имбирных пряников», — пошутила Мария.

В настоящий момент россиянка проживает в Калифорнии. Недавно издание Variety сообщило, что она приобрела новое ранчо в округе Санта-Барбара. Его стоимость оценивается в $8,6 млн. Площадь территории составляет два гектара, на ней расположены три здания с тремя спальнями и пятью ванными комнатами.