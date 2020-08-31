Метревели назвал главную проблему женского тенниса в России

Известный комментатор Александр Метревели назвал причину проблем в российском женском теннисе.

«Сказывается множество факторов, в том числе психологические моменты, связанные с личной жизнью. Немаловажную роль играет обстановка в спорте и в мире в целом. Им сложно что-то противопоставить таким признанным авторитетам, как Уильямс. И дело не только в игре. Наоми Осака в знак протеста отказалась выходить на корт. И все её поддержали. Серена позволяет себе то, за что бы другую девушку просто разорвали. Разумеется, это давит, мешает развиваться остальным. Но таков профессиональный женский спорт. Проблема ещё и в том, что у нас нет таких звёзд, как Мария Шарапова, за которыми бы тянулись остальные», — рассказал эксперт в интервью RT.

Он добавил, что самой Шараповой стать авторитетом в женском теннисе помогли её лидерские качества.

«Шарапова совсем другая, она суперзвезда. Она не обращала внимание на многие вещи, не зацикливалась на личной жизни, сама себя обеспечивала, не заводила подруг в туре. Мария была сама по себе, и это принесло ей успех», — пояснил Метревели.

Ранее Метревели оценил шансы россиянки Екатерины Александровой в матче первого круга US Open с бельгийкой Ким Клейстерс.