Метревели считает, что у Александровой нет шансов против Клейстерс в первом круге US Open

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Бывшая девятая ракетка мира, ныне известный комментатор Александр Метревели оценил шансы россиянки Екатерины Александровой в матче первого круга US Open с Ким Клейстерс.
Метревели считает, что у Александровой нет шансов против Клейстерс в первом круге US Open
  • РИА Новости

«Не думаю, что у Екатерины есть хоть что-то, за счёт чего она может победить бельгийку. Вообще складывается парадоксальная ситуация: только в женском туре спортсменка в таком возрасте может дважды вернуться и обыгрывать более молодых соперниц. Поэтому данный матч представляет интерес только с этой точки зрения. На большее Клейстерс может и не хватить. Но справедливости ради стоит отметить, что ни одна из россиянок сейчас не готова показывать хороший результат», — заявил эксперт в интервью RT.

Встреча Александровой и Клейстерс состоится 1 сентября. Россиянка посеяна на US Open под 24-м номером. Бельгийка, вернувшаяся в теннис после восьмилетнего перерыва, получила от организаторов уайлд-кард.

Ранее Метревели оценил уровень Хачанова и Рублёва.

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