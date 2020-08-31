Метревели считает, что у Александровой нет шансов против Клейстерс в первом круге US Open

Бывшая девятая ракетка мира, ныне известный комментатор Александр Метревели оценил шансы россиянки Екатерины Александровой в матче первого круга US Open с Ким Клейстерс.

«Не думаю, что у Екатерины есть хоть что-то, за счёт чего она может победить бельгийку. Вообще складывается парадоксальная ситуация: только в женском туре спортсменка в таком возрасте может дважды вернуться и обыгрывать более молодых соперниц. Поэтому данный матч представляет интерес только с этой точки зрения. На большее Клейстерс может и не хватить. Но справедливости ради стоит отметить, что ни одна из россиянок сейчас не готова показывать хороший результат», — заявил эксперт в интервью RT.

Встреча Александровой и Клейстерс состоится 1 сентября. Россиянка посеяна на US Open под 24-м номером. Бельгийка, вернувшаяся в теннис после восьмилетнего перерыва, получила от организаторов уайлд-кард.

Ранее Метревели оценил уровень Хачанова и Рублёва.