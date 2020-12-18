Шарапова сообщила о своей помолвке с британским бизнесменом

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Бывшая первая ракетка мира российская теннисистка Мария Шарапова объявила о своей помолвке с британским бизнесменом Александром Гилксом.
Шарапова сообщила о своей помолвке с британским бизнесменом
  • Reuters

Об этом она сообщила в своём Instagram, опубликовав совместную фотографию со своим избранником.

«Я сказала «да» в первый же день, когда мы встретились. Это был наш маленький секрет, не так ли?» — подписала снимок Шарапова, добавив эмодзи обручального кольца и шампанского.

Шарапова объявила о завершении профессиональной карьеры в конце февраля. 32-летняя россиянка является победительницей пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде, а также 39 турниров WTA, 36 из которых — в одиночном разряде. В её активе также победа на Итоговом турнире WTA 2004 года.

В составе сборной России она выиграла Кубок федерации 2008 года, а также стала серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года.

Ранее сообщалось, что Шарапова вошла в топ-10 самых упоминаемых спортсменок в Twitter в 2020 году.

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