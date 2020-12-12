Шарапова вошла в топ-10 самых упоминаемых спортсменок в Twitter в 2020 году

Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова вошла в десятку самых упоминаемых спортсменок в социальной сети Twitter.

Как отмечает пресс-служба Женской теннисной ассоциации, Шарапова заняла седьмое место по упоминаемости.

Рейтинг возглавила японская теннисистка Наоми Осака. Второе место заняла ещё одна представительница тенниса американка Серена Уильямс. Тройку рейтинга замкнула американская футболистка Меган Рапино.

Шарапова объявила о завершении профессиональной карьеры в конце февраля. 32-летняя россиянка является победительницей пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде, а также 39 турниров WTA, 36 из которых — в одиночном разряде. В её активе также победа на Итоговом турнире WTA 2004 года.

В составе сборной России она выиграла Кубок федерации 2008 года, а также стала серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года.

Ранее Шарапова рассказала, кто виноват в её дисквалификации за допинг в 2016 году.